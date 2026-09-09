Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Erdoğan'ın kabulü, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü resepsiyonunun ardından gerçekleşti.

Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tom Barrack, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ve çok sayıda davetli katıldı.

BARRACK'TAN TÜRKİYE MESAJI

Resepsiyonda konuşan Tom Barrack, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünü Türkiye'de kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'ye yönelik övgü dolu mesajlar veren Barrack, dünyanın içinde bulunduğu kaos ortamına ve Türkiye'nin bulunduğu bölgenin zorluklarına dikkat çekti.

Büyükelçi Barrack, burada yaptığı konuşmada, "Bizler Amerika'nın 250. doğum gününü kutluyorken, bunu heyecanlı bir şekilde aynı zamanda müteşekkir ve minnettar bir şekilde ve Türkiye'ye karşı muazzam bir saygıyla kutluyoruz" dedi.

BARRACK: DEDEMİN LAKABI 'TÜRK'TÜ

Bugün bu programda bulunmanın kendisi için duygusal bir an olduğunu dile getiren Barrack, "Hem ABD'nin bağımsızlığı, özgürlüğü kutlanıyor hem de aynı zamanda dünyanın bu tarafından gelen atalarımızı da kutlamaktayız. Benim atalarım Lübnan'da gelmişler" diye konuştu.

Barrack, büyükannesi ve büyükbabasının ABD'ye gittiği dönemde, kimliklerinde Türk olarak adlandırıldığını söyleyerek, dedesinin lakabının "Türk" olduğunu kaydetti.

Tom Barrack bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüştü.

Dünyada bir kaosun olduğunu, Türkiye'nin de zor bir bölgede bulunduğunu kaydeden Barrack, Türkiye'nin bunu yönettiğini ve adapte olduğunu dile getirdi.

Barrack, "Benim ailemin, atalarımın Amerika'da yaşamaya başladığı dönemde Mustafa Kemal Atatürk adında bir insan, 600 senedir dünyada önemini sürdüren bir kültürün devamını getirmek, ileriye taşımak için kendine bir amaç koydu" ifadesini kullandı.

Büyükelçi Barrack, "Türkiye'nin, ABD'nin ve komşularımızın, hepimizin bir araya gelmesiyle büyülü bir işbirliği yapıp, gerçekten yeniden başlangıca imza atabiliriz" dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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