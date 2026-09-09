Hakkâri Yüksekova’da Pinyanişi aşiretinin düğününe 15 bin kişi katıldı. Irak ve İran’dan da davetlilerin bulunduğu düğünde kimse takı takmadı. Aşiret liderleri birlik, kardeşlik ve huzur mesajları verdi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde düzenlenen Pinyanişi aşiretinin düğünü, yaklaşık 15 bin kişiyi bir araya getirdi. Cilo Dağları’nın eteklerinde gerçekleşen düğüne Türkiye’nin dört bir yanından olduğu gibi Irak ve İran’dan da davetliler katıldı. Binlerce kişi davul ve zurna eşliğinde halay çekerken, düğünün en dikkat çeken ayrıntısı ise geleneksel takı töreninin yapılmaması oldu.

Yok böyle düğün! 15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı

KADIN, ERKEK, GENÇ, YAŞLI BİNLERCE DAVETLİ KATILDI

Kadın, erkek, genç ve yaşlı binlerce davetli aynı sofrada buluştu. Farklı siyasi görüşlerden ve çeşitli bölgelerden insanların bir araya geldiği düğün, bölgedeki değişen sosyal atmosferin dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Düğünde gösterişten uzak bir organizasyon tercih edildi. “Terörsüz Türkiye” sürecinin oluşturduğu hassasiyetler gözetilerek vatandaşların ve kameraların önünde geleneksel takı töreni yapılmadı. Davetliler, hediyelerini aileye özel olarak ulaştırdı.

Pinyanişi Aşireti Lideri Ali İhsan Zeydan ile aşiretin kanaat önderi ve iş insanı Teoman Zeydan da düğünde yaptıkları açıklamalarda huzur, güven, kardeşlik, birlik ve ortak gelecek mesajları verdi.

Ali İhsan Zeydan

“TÜRKİYE BİZİZ, BİZ DE TÜRKİYE’YİZ”

15 bin kişinin buluştuğu düğünde konuşan Ali İhsan Zeydan, devletle vatandaş arasında köprü olmaya çalıştıklarını belirterek, “Bizim devletimizle hiçbir zaman problemimiz olmadı. Burada her zaman devletimizle vatandaşımız arasında köprü olmaya çalıştık. Bu ülke bizim ülkemiz. Bugünkü kalabalığa gelince; buradaki dostluğun, kardeşliğin emaresi bu. Herkes bizim dostumuz, biz herkesin dostuyuz. Türkiye biziz, biz de Türkiye’yiz” dedi. Sürecin kardeşliği daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade eden Zeydan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreç de kardeşliğimizi ilelebet ileriye götürecek bir süreç. Herkes ağzına, diline sahip olsun; söylediklerine dikkat etsin. Hassas bir süreç. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, insanların ikinci sefer yüreklerine ateş düşürmeye de gerek yok. 10 sene önce olmuş bir olayı sanki yeni olmuş gibi insanlara deklare etmek çok yanlış bir şey. Artık şöyle bir şey söyleyeyim; kan ve rant siyaseti inşallah ülkemizde son bulacak.”

Teoman Zeydan

“KAZANAN KİMSE YOK”

Teoman Zeydan da Türklerin, Kürtlerin ve Arapların kardeş olduğunu vurgulayarak, geçmişte yaşanan acılara dikkat çekti.

Zeydan, “Elhamdülillah Türkler, Kürtler, Araplar hepimiz kardeşiz. Türklerle Kürtler bin yıldır beraber yaşıyor. Maalesef belirli bir süre nifak sokuldu aralarına. Çok şey kaybettik, çok can kaybettik, çok şehit verdik. Hepsine rahmet diliyorum. Bir canın geri gelmesi mümkün değil. Ama bundan sonra bir canın gitmemesi için mücadele etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Bölgede annelerin ve vatandaşların sürecin selametle sonuçlanması için dua ettiğini belirten Zeydan, gençlerle yaptığı görüşmelerde “Terörsüz Türkiye” projesini anlattığını söyledi.

Zeydan, “Çok kaybımız var, hepimiz kaybediyoruz, kazanan kimse yok” dedi.

Yok böyle düğün! 15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı

“ALTIN VE PARA GÖSTERMEK ÇOK YANLIŞ”

Teoman Zeydan, düğünlerdeki takı gösterilerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Düğüne gelenlerin hediye vermek istemesinin doğal olduğunu ancak altın ve paranın herkesin önünde sergilenmesinin yanlış olduğunu ifade eden Zeydan, “Düğüne giden biri hediye vermek ister. Biz engellemeye çalışıyoruz, ama adam içinden gelmiş hediye verecek. Şimdi bizim bölgeye çok büyük aslında haksızlık ediliyor. İnsanlara altın göstermenin, insanlara para göstermenin çok yanlış ve çok kötü bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen çok karşıyım bu işe” diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası