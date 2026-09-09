Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Yok böyle düğün! 15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yok böyle düğün! 15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı

Hakkâri Yüksekova’da Pinyanişi aşiretinin düğününe 15 bin kişi katıldı. Irak ve İran’dan da davetlilerin bulunduğu düğünde kimse takı takmadı. Aşiret liderleri birlik, kardeşlik ve huzur mesajları verdi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde düzenlenen Pinyanişi aşiretinin düğünü, yaklaşık 15 bin kişiyi bir araya getirdi. Cilo Dağları’nın eteklerinde gerçekleşen düğüne Türkiye’nin dört bir yanından olduğu gibi Irak ve İran’dan da davetliler katıldı. Binlerce kişi davul ve zurna eşliğinde halay çekerken, düğünün en dikkat çeken ayrıntısı ise geleneksel takı töreninin yapılmaması oldu.

Yok böyle düğün! 15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
Başlık ResmiYok böyle düğün! 15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı

KADIN, ERKEK, GENÇ, YAŞLI BİNLERCE DAVETLİ KATILDI

Kadın, erkek, genç ve yaşlı binlerce davetli aynı sofrada buluştu. Farklı siyasi görüşlerden ve çeşitli bölgelerden insanların bir araya geldiği düğün, bölgedeki değişen sosyal atmosferin dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Düğünde gösterişten uzak bir organizasyon tercih edildi. “Terörsüz Türkiye” sürecinin oluşturduğu hassasiyetler gözetilerek vatandaşların ve kameraların önünde geleneksel takı töreni yapılmadı. Davetliler, hediyelerini aileye özel olarak ulaştırdı.

Pinyanişi Aşireti Lideri Ali İhsan Zeydan ile aşiretin kanaat önderi ve iş insanı Teoman Zeydan da düğünde yaptıkları açıklamalarda huzur, güven, kardeşlik, birlik ve ortak gelecek mesajları verdi.

Ali İhsan Zeydan
Başlık ResmiAli İhsan Zeydan

“TÜRKİYE BİZİZ, BİZ DE TÜRKİYE’YİZ”

15 bin kişinin buluştuğu düğünde konuşan Ali İhsan Zeydan, devletle vatandaş arasında köprü olmaya çalıştıklarını belirterek, “Bizim devletimizle hiçbir zaman problemimiz olmadı. Burada her zaman devletimizle vatandaşımız arasında köprü olmaya çalıştık. Bu ülke bizim ülkemiz. Bugünkü kalabalığa gelince; buradaki dostluğun, kardeşliğin emaresi bu. Herkes bizim dostumuz, biz herkesin dostuyuz. Türkiye biziz, biz de Türkiye’yiz” dedi. Sürecin kardeşliği daha ileriye taşıyacağına inandığını ifade eden Zeydan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreç de kardeşliğimizi ilelebet ileriye götürecek bir süreç. Herkes ağzına, diline sahip olsun; söylediklerine dikkat etsin. Hassas bir süreç. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, insanların ikinci sefer yüreklerine ateş düşürmeye de gerek yok. 10 sene önce olmuş bir olayı sanki yeni olmuş gibi insanlara deklare etmek çok yanlış bir şey. Artık şöyle bir şey söyleyeyim; kan ve rant siyaseti inşallah ülkemizde son bulacak.

Teoman Zeydan
Başlık ResmiTeoman Zeydan

“KAZANAN KİMSE YOK”

Teoman Zeydan da Türklerin, Kürtlerin ve Arapların kardeş olduğunu vurgulayarak, geçmişte yaşanan acılara dikkat çekti.

Zeydan, “Elhamdülillah Türkler, Kürtler, Araplar hepimiz kardeşiz. Türklerle Kürtler bin yıldır beraber yaşıyor. Maalesef belirli bir süre nifak sokuldu aralarına. Çok şey kaybettik, çok can kaybettik, çok şehit verdik. Hepsine rahmet diliyorum. Bir canın geri gelmesi mümkün değil. Ama bundan sonra bir canın gitmemesi için mücadele etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Bölgede annelerin ve vatandaşların sürecin selametle sonuçlanması için dua ettiğini belirten Zeydan, gençlerle yaptığı görüşmelerde “Terörsüz Türkiye” projesini anlattığını söyledi.

Zeydan, “Çok kaybımız var, hepimiz kaybediyoruz, kazanan kimse yok” dedi.

Yok böyle düğün! 15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
Başlık ResmiYok böyle düğün! 15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı

“ALTIN VE PARA GÖSTERMEK ÇOK YANLIŞ”

Teoman Zeydan, düğünlerdeki takı gösterilerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Düğüne gelenlerin hediye vermek istemesinin doğal olduğunu ancak altın ve paranın herkesin önünde sergilenmesinin yanlış olduğunu ifade eden Zeydan, “Düğüne giden biri hediye vermek ister. Biz engellemeye çalışıyoruz, ama adam içinden gelmiş hediye verecek. Şimdi bizim bölgeye çok büyük aslında haksızlık ediliyor. İnsanlara altın göstermenin, insanlara para göstermenin çok yanlış ve çok kötü bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen çok karşıyım bu işe” diye konuştu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
Numune sonuçları açıklandı, denize girmek yasaklandı
"100 SAVAŞ UÇAĞI NE YAPIYORDU?"
Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
SALDIRI PROVASI YAPILDI
SALDIRI PROVASI YAPILDI
ABD "delinemeyen dağı" vurmaya hazırlanıyor!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
Tank patladı, 2 asker hayatını kaybetti
"HİÇBİR TEHDİT ALMADIM!"
Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in iddialarını yalanladı
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
İDDİALARA SON NOKTA!
İDDİALARA SON NOKTA!
Elektrikli araç sahiplerini rahatlatan açıklama
20 TANESİ YETTİ
20 TANESİ YETTİ
Her gün çöpe attığımız eşyadan 22 ayar altın çıkardılar
YANGINLARDA SON DURUM!
YANGINLARDA SON DURUM!
Antalya’da can kaybı, Adana’da 835 tahliye
'KARŞILIK VEREBİLİRİZ'
'KARŞILIK VEREBİLİRİZ'
Yunan bakandan Türkiye'ye skandal tehdit
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
Transfer itirafı bizzat başkandan geldi
YAPTIRDIĞI MASAJ SONU OLDU
YAPTIRDIĞI MASAJ SONU OLDU
Boyun kütletme ölümle sonuçlandı, şüpheli tutuklandı!
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
'TRUMP'IN YÜZÜNE DEDİM'
Sanchez Türkiye'deki zirvede yaşananları anlattı!
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
Kartal "Tarihin en iyi Roma'sı" dedi, taktiği verdi
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
Pakistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren savaş açıklaması!
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
Marsilya’nın eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Askeri tatbikatta dehşet! Tank patladı, 2 asker hayatını kaybetti
Askeri tatbikatta tank patladı! 2 asker hayatını kaybetti
Kaydet
UEFA'dan Halil Umut Meler sürprizi: Şampiyonlar Ligi'ndeki o maçı yönetecek
UEFA'dan Meler sürprizi: Devler Ligi'ndeki o maçı yönetecek
Kaydet
Polonya'da yolcu treni kamyonla çarpıştı! Vagonlar devrildi, ölü ve yaralılar var
Yolcu treni kamyonla çarpıştı! Vagonlar devrildi, ölü ve yaralılar var
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.