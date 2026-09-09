Galatasaray 2-0'ı koruyamadı, Sporting uzatmada geri döndü

UEFA Gençlik Ligi 1. hafta maçında Sporting U19 takımı ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, uzatmalarda yediği iki golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray U19 Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi 1. hafta maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting U19 takımı ile karşılaştı.

Stadium Aurelio Pereira'da oynanan karşılaşmanın uzatma bölümüne 2-0 öne giren Galatasaray, son dakikalarda gelen gollere engel olamadı ve Sporting ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray 2-0ı koruyamadı, Sporting uzatmada geri döndü

GALATASARAY 2-0'I KORUYAMADI

50. dakikada sarı kırmızılı ekip Yusuf'un attığı golle öne geçti. Galatasaray, 65. dakikada Arda Tagay'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. Cimbom'da 74. dakikada ise Cihan gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi takım 90+4. dakikada Sandro Ferreira ve 90+9. dakikada Diego Coxi ile golleri buldu. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray U19 Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında ise Barcelona U19 ekibini ağırlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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