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Okan Karacan ile ilgili şoke eden iddia! Aldığı gibi koltukaltına koydu, görüntüleri ortaya çıktı

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Ünlü tiyatro oyuncusu Okan Karacan’ın Şişli’deki bir etkinlikte masada bulunan dizüstü bilgisayarı alarak koltuğunun altına koyduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bilgisayarın sahibi karakola giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Karacan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Annesi ise oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve ilaçlarını düzenli kullanmadığını söyledi.

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Olay, 27 Şubat 2026 tarihinde Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ş.A. isimli kişi, 2 Mart tarihinde Şişli Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikâyette bulundu. E.Ş.A., etkinlik alanındaki program sırasında dizüstü bilgisayarının kaybolduğunu, olaya ilişkin kamera görüntülerinin bulunduğunu ve bilgisayarı alan kişinin Okan Karacan olduğunu iddia etti.

Okan Karacan ile ilgili şoke eden iddia! Aldığı gibi koltukaltına koydu, görüntüleri ortaya çıktı
Başlık ResmiOkan Karacan ile ilgili şoke eden iddia! Aldığı gibi koltukaltına koydu, görüntüleri ortaya çıktı

"BİLGİSAYARI YANLIŞLIKLA ALDIM"

İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, etkinlik alanındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada bilgisayarı alan kişinin Okan Karacan olduğu tespit edildi. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Karacan ise suçlamayı kabul etmedi. Karacan, ifadesinde, “Bilgisayarı yanlışlıkla aldım. 1 Mart tarihinde E.Ş.A. isimli kişi beraberinde 3 kişi ile birlikte gelerek beni darbetti. Beni kaçırıp aracın bagajına koydular, burada kafama silah kabzası ile 5 kez vurdular” iddiasında bulundu.

ANNESİNDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacan'ın annesi İ.K.'nın da ifadesini aldı. Anne İ.K. ifadesinde, oğlunun olay günü iftar programına katıldıktan sonra eve bilgisayar ile geldiğini, bilgisayarın kendisine hediye edildiğini, birkaç gün sonra oğlu odasında uyurken, kapı çaldığını, Okan Karacan'ın kendisine bilgisayarı almaya geldiler, gelen kişiye bilgisayarı "ver" dediği öğrenildi.

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OĞLUNU YALANLADI: PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR

Karacan'ın annesi ise bilgisayarı kapıya gelen kişiye verdiğini, oğlu Karacan'ın odasından hiç çıkmadığını ve gelen şahısla karşılaşmadığını, kimse tarafından zorla evden çıkartılmadığını ve darp edilmediğini, oğlunun psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, ilaç kullandığını, ancak bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için, dengesiz davranışlarının bulunduğunu öne sürdü.

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“AÇIKTAN HIRSIZLIK” SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Okan Karacan, “açıktan hırsızlık” suçundan gözaltına alınarak 7 Mart günü adliyeye sevk edildi. Karacan, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Okan Karacan ile ilgili şoke eden iddia! Aldığı gibi koltukaltına koydu, görüntüleri ortaya çıktı
Başlık ResmiOkan Karacan ile ilgili şoke eden iddia! Aldığı gibi koltukaltına koydu, görüntüleri ortaya çıktı

KAMERADA BİLGİSAYARI ALDIĞI ANLAR

Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Karacan’ın telefonla konuştuğu, ardından masanın üzerindeki bilgisayarı incelediği ve bilgisayarı koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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