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Böyle hırsızlık görülmedi! Kapı, matkap, valiz... Ne bulduysa götürdü

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Eskişehir'de iki farklı hırsızlık olayını mercek altına alan polis ekipleri, yaklaşık 100 bin liralık eşya çalan şüpheliyi yakaladı. Çalınanlar arasında bakır kablo, matkap, valiz ve ahşap kapılar bulunurken, kapılardan birini satın alan iş yeri sahibi de soruşturmaya dahil edildi.

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde iki farklı iş yeri, kurum ve bir ikamette hırsızlık olayları yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların aydınlatılması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde hırsızlık olaylarından birinde bir iş yerine tavan sacı açılarak girildiği ve yaklaşık 50 bin lira değerinde bakır kabloların çalındığı belirlendi.

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MATKAP, KAPI, VALİZ...

Bir başka hırsızlık olayında ise ikametten 3 adet kablo, 1 matkap, 5 valiz ve 3 ahşap kapının götürüldüğü tespit edildi. Bu eşyaların toplam değerinin de yaklaşık 50 bin lira olduğu değerlendirildi.

Hırsızlık anlarından biri güvenlik kameralarına da yansıdı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda her iki olayın da şüphelisinin A.İ. olduğu belirlendi. Şüpheli, bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Böyle hırsızlık görülmedi! Kapı, matkap, valiz... Ne bulduysa götürdü
Başlık ResmiBöyle hırsızlık görülmedi! Kapı, matkap, valiz... Ne bulduysa götürdü

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ekiplerin yaptığı araştırmada, çalınan ahşap kapılardan birinin Ö.S. isimli iş yeri sahibi tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Ö.S. hakkında "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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