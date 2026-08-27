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Dünya

Suriye lideri Ahmed Şara Visa ile ödeme yapıp yeni dönemi müjdeledi

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Merkez Bankası Başkanı Safvat Raslan ile gittiği bir restoranda Visa kart ile ödeme yaparak ülkesinin küresel finans sistemine tekrar girmesini sembolik olarak gösterdi.

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam’da Visa kartıyla ödeme yaparak ülkenin yıllar süren yaptırımların ardından küresel finans sistemine yeniden bağlanma çabalarında yeni bir adım attı.

Suriye TV’nin yayımladığı görüntülere göre Şara, çarşamba günü Eski Şam’daki bir restoranda elektronik ödeme gerçekleştirdi.

İşlem sırasında Suriye Merkez Bankası Başkanı Safvat Raslan da hazır bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
Başlık ResmiSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

ULUSLARARASI KARTLA ÖDEMELER YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan küresel dijital ödeme şirketi Visa, perşembe günü Suriye’de uluslararası bir kartla canlı ödeme işlemini başarıyla test ettiğini açıkladı. Şirket, bu gelişmeyi uluslararası ziyaretçilerin Visa kartlarını ülkede kullanabilmesinin önünü açacak önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Visa, işlemin Suriye Merkez Bankası ile Fransabank ve Paymera’nın da aralarında bulunduğu ortaklarla birlikte gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın dijital ödeme imkanlarının genişletilmesine ve Suriye’nin küresel dijital ekonomiyle bağlantısının güçlendirilmesine yönelik daha kapsamlı çabalara katkı sağlayacağı belirtildi.

YENİDEN YAPILANMA VE KALKINMA DÖNEMİNE GİRİLDİ

Gelişme, yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye’nin ekonomisini yeniden inşa etmeye ve uluslararası piyasalarla bağlarını güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde yaşandı.

Şara, çarşamba günü 63. Şam Uluslararası Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye’nin yeniden yapılanma ve kalkınmada yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Şara, ülkesinin yeniden piyasalar arasında bir köprü, ticaret koridoru ve Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan ekonomik bir merkez olmasını umduklarını ifade etti.

ABD TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKARTTI

ABD Hazine Bakanlığı ise pazartesi günü Suriye’yi teröre destek veren devletler listesinden çıkardığını açıklamıştı. Kararın, Trump yönetiminin yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhütleri kapsamında alındığı belirtildi.

Suriye, 1979 yılından bu yana söz konusu listede yer alıyordu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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