30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağına ilişkin araştırmaları da hız kazandı. Resmi tatil olan 30 Ağustos'ta bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar ''30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, otobüsler, metrolar bedava mı?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Resmi tatil olarak kutlanan 30 Ağustos Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasının ve şanlı Türk ordusunun kazandığı zaferin yıl dönümü olarak her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Resmi tatil olması nedeniyle vatandaşların ulaşım ihtiyacında da yoğunluk yaşanması bekleniyor. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, otobüsler, metrolar bedava mı?

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle belirlenen bazı şehir içi toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda vatandaşlar, Zafer Bayramı boyunca kararda belirtilen raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz ulaşım kapsamına alınan hatlar arasında Ankara'daki Başkentray, İstanbul'daki Marmaray, İzmir'deki İZBAN ile İstanbul'da hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı bulunuyor.

30 Ağustosta toplu taşıma ücretsiz mi? Zafer Bayramında Başkentray, Marmaray, İZBAN, otobüsler, metrolar bedava mı?

30 AĞUSTOS'TA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımlanan kararda ücretsiz ulaşım sağlanacak hatlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı oldu. Otobüsler için ise İETT, EGO ve ESHOT üzerinden yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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