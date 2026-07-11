15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde toplu ulaşım düzenlemesi netlik kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli raylı sistem hatlarında uygulanacak ücretsiz ulaşım kararı vatandaşların gündemine geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla uygulanacak toplu ulaşım düzenlemesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirli raylı sistem hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Kararın ardından hangi ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı ve uygulamanın kapsamı merak konusu oldu.

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre uygulama, 15 Temmuz 2026 Salı günü boyunca geçerli olacak. Böylece belirtilen hatları kullanan vatandaşlardan ulaşım ücreti alınmayacak.

15 Temmuzda toplu taşıma ücretsiz mi? (Metro, Marmaray, İZBAN, Başkentray)

15 TEMMUZ'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı 15 Temmuz Salı günü ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar bu hatlardan gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek. Öte yandan, Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı için daha önce alınan ücretsiz ulaşım uygulaması da devam ediyor. Hattın açılışı dolayısıyla ücretsiz yolcu taşımacılığı 31 Temmuz 2026 tarihine kadar sürecek.

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