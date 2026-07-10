Antalya'dan Suriye'ye uzanıyor! Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanıyor
Mersin Erdemli‘de 2 bin yıl öncesine tarihlenen, Antalya'dan başlayıp Suriye'ye uzanan Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümü ile çevresindeki 3 kilise yapılan çalışma ile gün yüzüne çıkarıldı.
- Roma döneminin kutsal olarak kabul edilen antik yolu Antalya'dan başlayıp, Antakya üzerinden Suriye'ye uzanıyor.
- Kızkalesi ile Ayaş Mahalleleri arasındaki 2 kilometrelik alan, Roma döneminde 3 kilise bulunması nedeniyle kutsal alan olarak değerlendiriliyor.
- Tamamen temizlenen Kızkalesi'nden Ayaş Mahallesi'ne kadar uzanan yolla ilgili yeni bir projenin hazırlanmasına başlandı.
- Doç. Dr. Şener Yıldırım, yolun tekrar onarılması ve restorasyonu için destek bulunabilirse mümkün olacağını belirtti.
Yapılan çalışmayla tarihi 'Roma Yolu' gün yüzüne çıkarıldı.
Kızkalesi'nden, Sebaste Antik kente kadar bir çok tarihi mekanın bulunduğu Mersin'in Erdemli ilçesinden Antalya'dan başlayıp, Antakya üzerinden Suriye'ye uzanan Roma döneminin kutsal olarak kabul edilen antik yolu geçiyor.
3 KİLİSE BULUNUYOR
Kızkalesi ile Ayaş Mahalleleri arasında yer alan 2 kilometrelik alan ise Roma döneminde 3 kilise bulunması nedeniyle kutsal alan olarak değerlendiriliyor.
YENİ PROJE HAZIRLANIYOR
Tamamen temizlenen Kızkalesi'nden Ayaş Mahallesi'ne kadar uzanan tarihin içinde yürüyüş yapmak isteyenleri ağırlayacak olan yolla ilgili yeni projenin hazırlanmasına başlandığı belirtildi.
Tarihi Roma Yolu'nun Erdemli TSO ve Eğriçayır'ın destekleriyle ilk çevre temizliğini yaparak belgeleyip vesikasını çıkardıklarını belirten Doç. Dr. Şener Yıldırım, "Projenin ilk ayağı belgeleme tamam. Bundan sonraki kısım projelendirmek olacak. Destek bulabilirsek yolun tekrar onarılması, restorasyonunun yapılması mümkün" ifadelerini kullandı.