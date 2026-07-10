Mersin Erdemli‘de 2 bin yıl öncesine tarihlenen, Antalya'dan başlayıp Suriye'ye uzanan Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümü ile çevresindeki 3 kilise yapılan çalışma ile gün yüzüne çıkarıldı.

Yapılan çalışmayla tarihi 'Roma Yolu' gün yüzüne çıkarıldı.

Kızkalesi'nden, Sebaste Antik kente kadar bir çok tarihi mekanın bulunduğu Mersin'in Erdemli ilçesinden Antalya'dan başlayıp, Antakya üzerinden Suriye'ye uzanan Roma döneminin kutsal olarak kabul edilen antik yolu geçiyor.

Antalya'dan Suriye'ye uzanıyor! Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanıyor

3 KİLİSE BULUNUYOR

Kızkalesi ile Ayaş Mahalleleri arasında yer alan 2 kilometrelik alan ise Roma döneminde 3 kilise bulunması nedeniyle kutsal alan olarak değerlendiriliyor.

Antalya'dan Suriye'ye uzanıyor! Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanıyor

YENİ PROJE HAZIRLANIYOR

Tamamen temizlenen Kızkalesi'nden Ayaş Mahallesi'ne kadar uzanan tarihin içinde yürüyüş yapmak isteyenleri ağırlayacak olan yolla ilgili yeni projenin hazırlanmasına başlandığı belirtildi.

Antalya'dan Suriye'ye uzanıyor! Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanıyor

Tarihi Roma Yolu'nun Erdemli TSO ve Eğriçayır'ın destekleriyle ilk çevre temizliğini yaparak belgeleyip vesikasını çıkardıklarını belirten Doç. Dr. Şener Yıldırım, "Projenin ilk ayağı belgeleme tamam. Bundan sonraki kısım projelendirmek olacak. Destek bulabilirsek yolun tekrar onarılması, restorasyonunun yapılması mümkün" ifadelerini kullandı.

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