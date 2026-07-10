Dusan Tadic vedayı bizzat açıkladı: Buradaki serüvenim sona erdi
Türkiye'den 2025 yılında ayrılmasının ardından Al-Wahda'ya giden Dusan Tadic, Birlesik Arap Emirlikleri temsilcisinden ayrıldı. 37 yaşındaki Sırp oyuncu için geçtiğimiz ay Fenerbahçe iddiaları gündeme gelmişti.
- Dusan Tadic, sosyal medya hesabından Al-Wahda ile olan serüveninin sona erdiğini bildirdi.
- Tadic, Al-Wahda ile birlikte kazandığı 2 kupanın kendisi için özel olacağını belirtti.
- Deneyimli futbolcu, bu dönemi unutulmaz kılan deneyimler ve insanlar için minnettar olduğunu ifade etti.
- Tadic, geçiş sürecini mümkün kılan destekleri ve anlayışları için kulübe ve yönetim kuruluna teşekkür etti.
- Fenerbahçe'de göreve geri dönen teknik direktör İsmail Kartal'ın Tadic'i arayarak teknik heyette yer alma teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic, Al-Wahda'ya veda etti. Deneyimli futbolcu, kazandığı 2 kupayı ve Birlesik Arap Emirlikleri ekibinde yaşadığı deneyimi anlattı.
"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Tadic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buradaki serüvenim sona erdi. Birlikte kazandığımız 2 kupa her zaman benim için özel olacak ve bu dönemi unutulmaz kılan deneyimler ve insanlara minnettarım. Bu geçişi mümkün kılan destekleri ve anlayışları için kulübe ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler Al Wahda" ifadelerini yazdı.
KARTAL'TAN TEKNİK HEYET İÇİN TEKLİF
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal'ın, göreve geldikten sonra Tadic'i aradığı ve "teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.