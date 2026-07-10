Türkiye'den 2025 yılında ayrılmasının ardından Al-Wahda'ya giden Dusan Tadic, Birlesik Arap Emirlikleri temsilcisinden ayrıldı. 37 yaşındaki Sırp oyuncu için geçtiğimiz ay Fenerbahçe iddiaları gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dusan Tadic, Al-Wahda'ya veda etti. Deneyimli futbolcu, kazandığı 2 kupayı ve Birlesik Arap Emirlikleri ekibinde yaşadığı deneyimi anlattı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Tadic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Buradaki serüvenim sona erdi. Birlikte kazandığımız 2 kupa her zaman benim için özel olacak ve bu dönemi unutulmaz kılan deneyimler ve insanlara minnettarım. Bu geçişi mümkün kılan destekleri ve anlayışları için kulübe ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler Al Wahda" ifadelerini yazdı.

Fenerbahçe'de 2023-2025 yılları arasında forma giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerde 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.

KARTAL'TAN TEKNİK HEYET İÇİN TEKLİF

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal'ın, göreve geldikten sonra Tadic'i aradığı ve "teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

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