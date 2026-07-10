Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve velilerin gündemindeki başlıklardan biri de yüzdelik dilim oldu. Uzmanlar, lise tercih sürecinde yalnızca puana değil, yüzdelik dilime göre hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır ve neden önemlidir? LGS 2026 yüzdelik dilimi tercih sürecini nasıl etkiler?

Eğitim uzmanları, LGS kapsamında tercih yapacak öğrencilere, ilgi ve yeteneklerinin kesiştiği alanlara yönelmeleri, tercih listesi oluştururken ise yüzdelik dilimlerini ve okul kontenjanlarını dikkate almaları önerilerinde bulunuyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin LGS'ye katılan tüm adaylar arasındaki başarı sıralamasını yüzdelik olarak gösteren bir ölçüttür. Örneğin yüzdelik dilimi yüzde 5 olan bir öğrenci, sınava giren adayların yüzde 95'inden daha başarılı kabul edilir.

Lise tercih döneminde öğrencilerin kendilerine uygun okulları belirlemesinde en önemli kriterlerden biri olan yüzdelik dilim, taban puanlara göre daha sağlıklı bir değerlendirme imkânı sunar. Çünkü okulların taban puanları her yıl sınavın zorluk derecesine ve kontenjan durumuna göre değişebilirken, yüzdelik dilimler daha istikrarlı bir gösterge olarak öne çıkıyor.



LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır, neden önemli? LGS 2026 yüzdelik dilimin tercih sürecindeki etkisi

YÜZDELİK DİLİM HESABI NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasının sınava giren toplam aday sayısına bölünmesi ve sonucun 100 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Ancak bu hesaplama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak yapılır ve sonuç belgelerinde adaylara hazır şekilde sunulur. Bu nedenle öğrencilerin ayrıca bir hesaplama yapmasına gerek bulunmuyor.

LGS TERCİHLERİNDE YÜZDELİK DİLİMİN ÖNEMİ

Uzmanlar, her okulun kendine özgü bir yüzdelik dilim aralığı bulunduğunu ve bu aralıkların her yıl güncellendiğini belirterek tercih listesinin buna göre hazırlanması gerektiğini ifade ediyor.

Eğitim uzmanları, adayların tercih yaparken yalnızca yüzdelik dilimlerini değil, okulların güncel kontenjanlarını da göz önünde bulundurmalarının önem taşıdığını belirtiyor.

Tercih listesi hazırlanırken şehirlerin okul sayısının da dikkate alınması öneriliyor. Okul sayısının fazla olduğu illerde yüzdelik dilim aralıklarının daha dar, okul sayısının daha az olduğu illerde ise daha geniş tutulmasının öğrencilerin daha dengeli bir tercih listesi oluşturmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır, neden önemli? LGS 2026 yüzdelik dilimin tercih sürecindeki etkisi



MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN YÜZDELİK DİLİMİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformu geliştirildi. Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezî sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek

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