Sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'de full yapan öğrenci sayısı merak edildi. Merkezi sınavın ardından tam puan alan öğrenciler, sınava katılım oranı ve tercih takvimine ilişkin ayrıntılar da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, LGS'de kaç kişi full yaptı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran'da gerçekleştirilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına ilişkin sonuç istatistiklerini açıkladı. Sonuçlarla birlikte sınava başvuran ve katılan öğrenci sayısı, tam puan alan adayların sayısı ile tercih sürecine ilişkin takvim de netleşti.

LGS'DE KAÇ KİŞİ FULL YAPTI?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı verilere göre 2026 LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan 452 öğrenci oldu. Sözel bölümde 50, sayısal bölümde ise 40 olmak üzere toplam 90 sorunun tamamını doğru cevaplayan öğrenciler, merkezi sınavda en yüksek başarıyı gösterdi.

LGSde kaç kişi full yaptı? 2026 LGS tam puan alan öğrenci sayısı

2026 LGS KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

2026 LGS'de 452 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Tam puan alan öğrenciler, tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, Anadolu liseleri ve diğer nitelikli okulları tercih edebilecek. Yerleştirmeler ise yalnızca sınav puanına göre değil, tercih sırası, kontenjan ve diğer yerleştirme kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

LGSde kaç kişi full yaptı? 2026 LGS tam puan alan öğrenci sayısı

2026 LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Bu yılki sınava 8'inci sınıf düzeyinde 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınava 994 bin 358 aday katılırken katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde iki oturum halinde uygulandı.

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