Emine Erdoğan'ın lider eşleri için verdiği yemekte 'Ajda Pekkan' sürprizi
NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen lider eşleri, Emine Erdoğan tarafından ağırlandı. Çankaya Köşkü'ndeki program detaylarıyla konuşulurken, lider eşleri için verilen yemekte Ajda Pekkan'ın sahne aldığı ortaya çıktı.
- Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırladı.
- Misafir lider eşleri ile "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı.
- Toplantıda Emine Erdoğan, ev sahipliğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
- Lider eşlerinin yemek programında Ajda Pekkan sahne aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlarken, eşi Emine Erdoğan da kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.
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LİDER EŞLERİNİ AĞIRLADI
Misafir lider eşlerini Köşk'e gelişlerinde tek tek karşılayan Erdoğan, lider eşleriyle "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO Zirvesi vesilesiyle lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
LİDER EŞLERİNE AJDA PEKKAN SÜRPRİZİ
Programdan fotoğraflar servis edilirken toplantının sürprizi ise Çekya Başbakanı’nın eşi Monika Babisova'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Lider eşlerinin yemek programında Ajda Pekkan'ın sahne aldığı ortaya çıktı.