Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın teknik patronu Emre Belözoğlu, hakemler hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakemler, son 4 hafta bizi düşürmek için her şeyi yaptılar. Cihan Aydın, düşsün diye her şeyi yaptı" dedi.

Emre Belözoğlu’ndan 2025-2026 sezonuna dair şoke eden bir suçlama geldi. Kasımpaşa'nın teknik direktörü, hakemlerinin lacivert-beyazlı ekibi küme düşürmek için her şeyi yaptığını savundu.

Emre Belözoğlu

"HAKEMLER BİLEREK YAPTI, BUNA EMİNİM"

Kafa Sports Youtube kanalına konuk olan Belözoğlu, "Hakemler, Kasımpaşa’yı düşürmek için her şeyi yaptılar son 4 hafta. Bunu samimi söylüyorum. Düşsün diye her şeyi yaptı Cihan Aydın. Vallahi yaptı ya, bilerek yaptı! Buna eminim! Öleceğiz, gideceğiz, Allah'a hesap verelim beraber. Kendilerince bir hesabı var herkesin, bilmiyorum ki; Emre'yle var, kulübü yönetenler var, geçmişte oyuncuyla var. Hakemler kendi içinde bir değil ki; dörüncü hakem geliyor, orta hakeme sallıyor" ifadelerini kullandı.

Cihan Aydın

SON HAFTA KÜMEDE KALDI

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 35 puanla, küme düşme potasının 3 puan üzerinde 13'üncü sırada tamamlamıştı. Ligde kalmayı son hafta başaran İstanbul ekibinin başında 20 karşılaşmaya çıkan Emre Belözoğlu, bu süreçte 1.10 puan ortalaması tutturmuştu.

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