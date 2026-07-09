Emre Belözoğlu isyan etti, isim bile verdi: Küme düşürmek için her şeyi yaptılar
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın teknik patronu Emre Belözoğlu, hakemler hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakemler, son 4 hafta bizi düşürmek için her şeyi yaptılar. Cihan Aydın, düşsün diye her şeyi yaptı" dedi.
Emre Belözoğlu’ndan 2025-2026 sezonuna dair şoke eden bir suçlama geldi. Kasımpaşa'nın teknik direktörü, hakemlerinin lacivert-beyazlı ekibi küme düşürmek için her şeyi yaptığını savundu.
"HAKEMLER BİLEREK YAPTI, BUNA EMİNİM"
Kafa Sports Youtube kanalına konuk olan Belözoğlu, "Hakemler, Kasımpaşa’yı düşürmek için her şeyi yaptılar son 4 hafta. Bunu samimi söylüyorum. Düşsün diye her şeyi yaptı Cihan Aydın. Vallahi yaptı ya, bilerek yaptı! Buna eminim! Öleceğiz, gideceğiz, Allah'a hesap verelim beraber. Kendilerince bir hesabı var herkesin, bilmiyorum ki; Emre'yle var, kulübü yönetenler var, geçmişte oyuncuyla var. Hakemler kendi içinde bir değil ki; dörüncü hakem geliyor, orta hakeme sallıyor" ifadelerini kullandı.
SON HAFTA KÜMEDE KALDI
Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 35 puanla, küme düşme potasının 3 puan üzerinde 13'üncü sırada tamamlamıştı. Ligde kalmayı son hafta başaran İstanbul ekibinin başında 20 karşılaşmaya çıkan Emre Belözoğlu, bu süreçte 1.10 puan ortalaması tutturmuştu.