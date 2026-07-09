ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İran ateşkesinin sona erdiğini açıklamasının ardından Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları şiddetlenirken, Tahran yönetimine yakın bir medya kuruluşu Trump'ın İran mutabakat zaptındaki imzasını yılana dönüşmüş şekilde gösteren dikkat çekici bir görsel yayımladı. Paylaşım, ‘Washington'ın verdiği sözleri tutmadığı’ mesajıyla kısa sürede gündem oldu.

ABD ile İran arasında ateşkesin fiilen sona ermesiyle bölgede çatışmalar yeniden şiddetlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes sürecinin bittiğini duyurmasının ardından ABD ordusu İran'daki askeri hedeflere yönelik kapsamlı saldırılar düzenledi. Aynı saatlerde İran lideri Mücteba Hamaney'e yakın bir medya kuruluşundan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İRAN'DAN TRUMP'A 'YILAN' GÖNDERMESİ

Hamaney'e yakın yayın organı tarafından paylaşılan görselde, Trump'ın İran mutabakat zaptındaki imzasının yılana dönüştüğü görüldü. Görselle, ABD yönetiminin verdiği sözleri yerine getirmediği ve mutabakata sadık kalmadığı mesajı verildi.

ABD-İran krizi tırmanıyor! Çatışmalar alevlendi, yılanlı gönderme gündem oldu

ÇATIŞMALAR ALEVLENDİ, CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Sahadaki çatışmalar da aynı hızla büyüdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı depoları ile askeri lojistik altyapıyı hedef aldığını açıkladı. Açıklamaya göre son operasyonlarda İran genelinde yaklaşık 90 askeri nokta vuruldu.

İran Sağlık Bakanlığı ise ABD'nin son iki günde beş kente düzenlediği saldırılarda 14 kişinin can verdiğini, 78 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD-İran krizi tırmanıyor! Çatışmalar alevlendi, yılanlı gönderme gündem oldu

Tahran yönetimi de saldırılara karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları, Washington'ın yeni operasyonlar düzenlemesi halinde bölgedeki Amerikan üslerine yönelik misillemelerin süreceği uyarısında bulundu.

"İRAN HEDEF ALIRSA, SALDIRILAR ÇOK DAHA AĞIR OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump ise, "İran'ın gemileri hedef almaya devam etmesi halinde ABD'nin saldırılarının çok daha ağır" olacağı uyarısında bulundu.

ABD-İran krizi tırmanıyor! Çatışmalar alevlendi, yılanlı gönderme gündem oldu

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ait olduğu belirtilen bir görseli alıntıladı.

Başkan Trump, "Bu, İran'ın dün gemileri bombalamasına misilleme niteliğindedir. Eğer tekrar yaşanırsa çok daha ağır olur." ifadelerini kullandı.

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