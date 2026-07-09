36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medya, zirveyi Türkiye'nin diplomatik ağırlığını artıran bir dönüm noktası olarak yorumlarken, özellikle ABD Başkanı Trump ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki sıcak temaslar ve F-35 mesajları manşetlere taşındı. İngiliz basını Trump'ın ziyaretini 'Erdoğan için bir kazanım' olarak değerlendirirken, Guardian ise NATO'dan çok Erdoğan'ı övdüğünü kaydetti. Trump ile Erdoğan'ın yakın ilişkilerini bir tehdit olarak niteleyen Tel Aviv ise, Netanyahu'nun bir kez daha 'kaybettiğine', Erdoğan'ın ise 'kazandığına' değindi.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yalnızca alınan kararlarla değil, dünya basınının Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeleriyle de gündem oldu. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajları ve F-35 programına ilişkin açıklamalar uluslararası medyanın en çok öne çıkardığı başlıklar arasında yer aldı. Dünya basını, zirveyi Türkiye'nin NATO içindeki etkisini güçlendiren kritik bir organizasyon olarak değerlendirdi.

Dünya basını Ankara Zirvesini konuştu: Trump-Erdoğan görüşmesi manşet oldu

REUTERS: TRUMP'IN ZİYARETİ, ERDOĞAN İÇİN BİR KAZANIM

İngiliz haber ajansı Reuters, 'Trump'ın ziyareti, NATO gerilimleri bir yana, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir kazanım' başlıklı haberinde

zirvenin en dikkat çekici yönünün Erdoğan ile Trump arasındaki yakın ilişki olduğunu yazdı. Haberde, Trump'ın zirveye ev sahibi Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediği hatırlatılırken, iki lider arasındaki samimi görüntülerin Washington-Ankara hattında yeni bir dönemin işareti olarak görüldüğü belirtildi.

Reuters, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına sıcak baktığını açıklamasını Ankara açısından önemli bir diplomatik başarı olarak değerlendirirken, bunun Türkiye'nin NATO içindeki konumunu daha da güçlendirdiğine dikkat çekti.

Dünya basını Ankara Zirvesini konuştu: Trump-Erdoğan görüşmesi manşet oldu

"TRUMP'IN TÜRKİYE KUMARI İSRAİL'İN ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT EDİYOR"

İsrail basınından Ynet'in 'Trump'ın Türkiye kumarı İsrail'in askeri üstünlüğünü tehdit ediyor' başlıklı haberinde, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaklaşımını Tel Aviv açısından kaygı verici olarak yorumladı. Haberde, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilme ihtimalinin İsrail'in bölgedeki niteliksel askeri üstünlüğünü riske atabileceği savunuldu.

Ynet, Washington'ın yıllardır sürdürdüğü bölgesel denge politikasından uzaklaştığını öne sürerken, Trump'ın Ankara'ya yönelik adımlarının yalnızca İsrail'i değil, Yunanistan ve Mısır'ın çıkarlarını da etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu. Haberde, Netanyahu'nun kaybettiği, Erdoğan'ın ise kazandığı belirtildi.

Dünya basını Ankara Zirvesini konuştu: Trump-Erdoğan görüşmesi manşet oldu

'EGE'DEKİ SORUNLAR DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ' MESAJI MANŞETLERDE

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi ise Erdoğan'ın Ege'deki sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yönelik mesajlarını manşetine taşıdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile müzakere kapısını açık bırakan açıklamalarına dikkat çekerken, F-35 konusunda Türkiye'nin egemenlik hakkını savunduğunu ve Atina'nın bu süreçte Ankara'nın savunma politikalarını sorgulamaması gerektiğini vurguladığını aktardı.

THE GUARDİAN: ZİRVENİN ODAĞINDA TRUMP ve ERDOĞAN VARDI

İngiliz The Guardian gazetesi ise zirveyi büyük ölçüde Donald Trump'ın çıkışları üzerinden değerlendirdi.

Gazete, Trump'ın NATO liderlerine yönelik sert eleştirilerden kısa süre sonra "odada büyük bir sevgi ve birlik vardı" ifadelerini kullanmasını ön plana çıkarırken, düzenlediği basın toplantısında NATO'dan çok Erdoğan'ı övmesinin zirvenin en dikkat çeken anlarından biri olduğunu yazdı.

RUS BASINI, ZELENSKİY TRUMP GÖRÜŞMESİNE ODAKLANDI

Rus haber ajansı RT ise Trump'ın zirve kapsamındaki açıklamalarını canlı aktararak, Ukrayna savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile planlanan görüşmeye odaklandı.

Dünya basını Ankara Zirvesini konuştu: Trump-Erdoğan görüşmesi manşet oldu

Haberde ayrıca Trump'ın Patriot hava savunma sistemlerinin üretim lisansı konusunda Ukrayna'ya verdiği mesajlar ile NATO'nun Ukrayna'ya yönelik askeri yardım taahhütleri öne çıkarıldı. Buna karşın zirve bildirgesinde Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmemesi dikkat çekici gelişmeler arasında gösterildi.

Dünya basını Ankara Zirvesini konuştu: Trump-Erdoğan görüşmesi manşet oldu

Dünya basınının ortak değerlendirmesi, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin diplomatik ağırlığını artırdığı yönünde oldu. Uluslararası yayınlar, özellikle Erdoğan-Trump diyaloğu, F-35 mesajları ve Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumunun güçlenmesini zirvenin en önemli başlıkları olarak öne çıkarırken, İsrail basını güvenlik kaygılarını, Yunan basını Ege mesajlarını, Batı medyası ise Trump'ın zirveye damga vuran çıkışlarını manşetlerine taşıdı. Böylece Ankara'daki zirve, yalnızca NATO gündemiyle değil, Türkiye'nin küresel diplomaside üstlendiği rolle de dünya kamuoyunun odağına yerleşti.

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