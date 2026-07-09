İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi çerçevesinde uygulanan tedbirler kapsamında farklı suçlardan aranan 4 bin 412 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Ülkemiz açısından, diplomatik olduğu kadar güvenlik açısından da önemli bir zirve olduğunu belirten Çiftçi, "Biz de zirvenin önemine yaraşır bir şekilde bütün güvenlik tedbirlerimizi önceden planladık." dedi.

"ZİRVEYİ KAZASIZ, BELASIZ VE SIYRIKSIZ OLARAK ATLATTIK"

56 bin polis ve jandarmanın sahada etkin bir şekilde görev aldığını söyleyen Bakan Çiftçi, "Aylar öncesinden güvenlik tedbirlerimizin planlaması başladı. Son 72 saatte tedbirlerimiz zirve yaptı. Herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Devletin bütün kurumları el birliğiyle, güç birliğiyle sürece katkı verdiler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunun bir defa daha tescillendiğini vurgulayan Mustafa Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu bu NATO zirvesi ile beraber bir kez daha tescillenmiş oldu." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

Bakan Çiftçi sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda, 4 bin 412 şahsı da yakalamış olduk. Zirvenin bize böyle bir faydası daha oldu.

"ALINMASI GEREKTİĞİ KADARIYLA TEDBİR ALDIK"

Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce başka ülkelerde yapılan NATO zirvelerini de inceledik. Hollanda'da yapılan NATO zirvesinde 38 bin polis görev almıştı."

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