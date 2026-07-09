Bahçelievler’de semt pazarında muz satan bir pazarcının müşterilerine kurduğu ‘tartı oyunu’ ifşa oldu. Pazarcının müşterilere 2,5 kilo muz yerine 1 kilo 800 gram muz verdiği, karşılığında ise tam ücret 120 lira aldığı ortaya çıktı. Pazarcıya cezai işlem uygulandı.

İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir semt pazarında, esnafın çirkin ‘tartı oyunu’nu denetim yapan zabıta ekipleri bozdu.

Show Haber’de yer alan habere göre; pazarcı kendisinden 2,5 kilo muz isteyen müşteriye 1 kilo 800 gramlık muz verdi, karşılığında ise 2,5 kilo muz ücreti olan 120 lirayı aldı.

Ücret tam, kilo eksik! İstanbul’da semt pazarında tartı hilesi, çirkin oyunu zabıta bozdu

TARTI OYUNUNU ZABITA BOZDU

Pazarcının kendisinden alışveriş yapan tüm müşterilerine aynı oyunu oynadığı ortaya çıktı. Tezgaha hassas terazi ile giden zabıta ekipleri, yapılan hileyi fark etti.

Tezgahtan muz satılan alan müşterilerden biri “Sadece bunu aldık. 120 lira ödeyip çıktık, gramına bakmadık” yorumunu yaparken başka bir müşteri de “Hakkımı helal etmiyorum” dedi. Bir vatandaş “İnsanlar bu hırsızlar yüzünden pazara gelmiyor. Sorgu sualsiz tezgahları iptal edilsin” diyerek tepki gösterdi.

Ücret tam, kilo eksik! İstanbul’da semt pazarında tartı hilesi, çirkin oyunu zabıta bozdu

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Aynı tezgaha giden haber ekibi kilosu 50 TL'den 120 TL'lik yani 2 kilo 400 gram gelmesi gereken muz satın aldı. Ancak terazide tartıldığında ürünün 102 TL'lik olduğu görüldü.

Muhabir “Görmüş olduğunuz gibi 102 lira tutarında yani toplamda 18 liramız göz göle göre çalınmış oldu” yorumunu yaptı. Pazarcıya cezai işlem uyguladı.

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