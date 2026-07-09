ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi için Ankara'ya Katar'ın ABD'ye hediye ettiği yeni Air Force One ile gelmişti. Türkiye'den ayrılırken eski başkanlık uçağını kullanan Trump, İngiltere'de yeniden yeni Air Force One'a geçti. Uçak değişikliğinin güvenlik ya da teknik bir sebepten kaynaklanmadığını belirten Trump, eski uçağı "eski günleri anmak" için tercih ettiğini, yeni uçağın ise İngiltere'deki Amerikan askerlerinin görmesi amacıyla önceden üsse gönderildiğini söyledi.

Trump, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretine Katar tarafından hediye edilen ve başkanlık uçağı olarak hizmete alınan yeni Air Force One ile Türkiye'ye geldi. Dönüş yolculuğunun ilk bölümünde eski Air Force One'ı kullanan Trump, İngiltere'deki Mildenhall Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde yeniden yeni uçağa geçti. Uçak değişikliğinin nedenine ilişkin açıklamayı ise hem gazetecilere hem de sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Yeni Air Force One'ın İngiltere'ye önceden gönderildiğini belirten Trump, bunun nedeninin üste görev yapan Amerikan askerlerinin uçağı yakından görebilmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Uçak değişikliğinin güvenlik endişeleri veya teknik arızayla ilgisi olmadığını vurgulayan Trump, eski başkanlık uçağını ise "eski günlerin hatırına" tercih ettiğini dile getirdi.

Trump Ankaradan dönüşte uçak değiştirdi! Yenisiyle geldi, eskisiyle döndü

"ÜSSÜN TAMAMI UÇAĞI GÖRDÜ"

Truth Social hesabından da ziyaretin "üssün tamamının isteği üzerine" gerçekleştiğini ve uçuş rotasında neredeyse hiçbir sapma olmadığını paylaşan Trump, "Onların görmesini sağlamak için uçağı biraz erken gönderdik. Üssün tamamı dışarı çıktı, uçağı gördü, ardından biz de indik." ifadelerini kullandı.

'UÇAKTA MEKANİK SORUNLARIN ÇIKTIĞI' İDDİASI

Türkiye'den ayrılırken eski Air Force One ile İngiltere'ye geçen Trump, ABD'ye dönüş yolculuğunun ikinci etabında yeni Katar'ın hediyesi olan uçağa geçti. Güvenlik gerekçesiyle değişiklik yapıldığı ve yeni uçakta mekanik sorun bulunduğu yönündeki iddiaları ise "Hayır, neden olsun ki?" sözleriyle reddetti.

Trump Ankaradan dönüşte uçak değiştirdi! Yenisiyle geldi, eskisiyle döndü

Trump ayrıca İran'dan uzun süredir ciddi tehditler aldıklarını belirtirken, son dönemde yeni bir tehdit olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermedi. Türkiye-İngiltere uçuşunda basın kabinindeki pencere perdelerinin kapatılması talimatıyla ilgili soruya ise bunun muhtemel güvenlik riskleri nedeniyle alınmış olabileceğini söyledi.

Trump, eski Air Force One kullanımının güvenlik ya da teknik arızadan değil, yeni uçağın İngiltere'deki askeri personelin ziyaretine açılması amacıyla önceden gönderilmesinden kaynaklandığını vurgulayarak, dönüş yolculuğundaki uçak değişikliğine ilişkin tartışmalara açıklık getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası