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İzmir'in Menemen ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçan ve polisin silah göstererek yaptığı uyarıya rağmen tehlikeli yolculuğunu sürdüren motosiklet sürücüsü, nefes kesen bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Aksiyon filmlerini aratmayan ve kask kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından yakalanan kural tanımaz sürücüye tam 394 bin 211 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve motosikleti trafikten men edildi.

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