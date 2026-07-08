NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'nin stratejik bir müttefik olduğunun altını çizdi. Almanya Şansölyesi, "Türkiye’nin dış ve güvenlik politikaları alanındaki rolünü takdir ediyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye’nin dış politika ve güvenlik politikası alanındaki rolünü takdir ettiğini ve Türkiye'nin Almanya için önemli bir stratejik müttefik olduğunu söyledi.

Friedrich Merz Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye’nin dış politika ve güvenlik politikası alanlarındaki rolünü takdir ediyorum. Türkiye, bizim için önemli bir stratejik müttefiktir." dedi.

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, sadece jeostratejik konumu nedeniyle bile NATO ortağı olarak Türkiye'yle yakın işbirliği içinde çalışmaya büyük önem verdiğini bir kez daha ifade ettiğini aktardı.

Şansölye'den Türkiye övgüsü: Stratejik bir müttefik

Suriye’de elde edilen başarıyı da gördüklerine işaret eden Merz, "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın katkısı olmasaydı bu muhtemelen mümkün olmazdı. Bu bakımdan Türkiye, bölgenin istikrarına muazzam bir katkı sağlıyor." diye konuştu.

Merz ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye ikna etmek amacıyla elindeki tüm imkanları kendileriyle koordinasyon içinde kullanmasını rica ettiğini belirtti.

Başbakan Merz, ayrıca bir sonraki Almanya-Türkiye hükümetler arası yüksek düzeyli stratejik işbirliği istişarelerini planladıklarını, bu istişarelerde ev sahipliğini ülkesinin üstleneceğini ifade etti.

Şansölye'den Türkiye övgüsü: Stratejik bir müttefik

ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz'i kabulünde Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD mutabakatını akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini, kalıcı barış için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı.

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