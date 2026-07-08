Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen "Eğitimde İş Birliği Projesi" ile Ankara, Yozgat'ın Yerköy ilçesi ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi arasında eğitim alanında örnek bir iş birliği modeli oluşturuldu. Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi koordinasyonunda yürütülen projede okul, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ortak çalışmalar gerçekleştirirken, pilot uygulama kapsamında yaklaşık 4 bin öğrenci bilim, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katıldı.

Bakanlığın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü destekleriyle yürütülen proje kapsamında kaymakamlıklar, belediyeler, millî eğitim müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları arasında toplam dokuz iş birliği protokolü imzalandı. Hazırlanan eylem planı doğrultusunda faaliyetler sistemli bir yapıya kavuşturulurken, eğitimin yalnızca okul sınırları içinde yürütülen bir süreç olmadığı anlayışı güçlendirildi. Proje kapsamında yapılan saha ziyaretlerinde eğitim yöneticileri ve yerel idareciler de çalışmalara dâhil edildi.

4 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Okul Müdürü Fatih Aşkın’ın öncülüğünde yürütülen projede, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesinin akademik birikimi Yerköy ve Çiçekdağı’ndaki okullarla paylaşıldı. Aşkın tarafından hazırlanan çalışmalar kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, kültürel, sosyal ve değer temelli gelişimlerinin de desteklenmesi hedeflendi. Projenin ilk uygulama aşamasında Yerköy ve Çiçekdağı'nda yedi farklı proje atölyesi oluşturuldu. Fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin hazırladığı çevrim içi deney uygulamaları farklı okul türlerinde eğitim gören yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaştırıldı. Her branşta ikişer deney olmak üzere toplam altı deney gerçekleştirilirken, akran öğrenmesini esas alan etkileşimli eğitim modeli uygulandı. Çalışmalar sonunda hazırlanan değerlendirme raporlarıyla öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyecek yeni faaliyetlerin yol haritası oluşturuldu.

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SOSYAL SORUMLULUK ÖNE ÇIKTI

Proje kapsamında sosyal sorumluluk çalışmaları da önemli yer tuttu. İlçelerdeki okullar ziyaret edilerek öğrencilerin ihtiyaçları yerinde tespit edildi ve farklı kurumların katkısıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlandı. Okul bünyesinde oluşturulan "Medeniyet Mirasımızda Bilim Yolcuları Koridoru" ile Türk-İslam medeniyetine katkı sağlayan bilim insanlarının hayatı ve eserleri öğrencilere tanıtıldı. Ramazan ayında düzenlenen kültürel etkinlikler, iftar programları ve Anadolu İrfanı Buluşmaları kapsamında öğrenciler eski bakanlar, merkez valileri ve farklı alanlardan isimlerle bir araya gelerek söyleşi ve panellere katıldı.

MODEL YAYGINLAŞTIRILACAK

Proje süresince elde edilen veriler düzenli olarak analiz edilerek etki değerlendirmeleri yapıldı. Hazırlanan raporlarda modelin yalnızca faaliyet odaklı değil, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir eğitim yaklaşımı sunduğu belirtildi. Pilot uygulamadan elde edilen sonuçların, modelin farklı il ve ilçelerde de uygulanabilecek bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Proje sonunda hazırlanan "Eğitimde İş Birliği" kitabı ise ISBN ve bandrol işlemleri tamamlanarak yayımlandı. Kitapta proje süreci, saha uygulamaları, etki analizleri ve elde edilen kazanımlar eğitim literatürüne kazandırıldı.

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