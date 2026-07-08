NATO Zirvesi'ne katılan liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mehter marşı ve yeniçerilerle karşılandı. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 200 yıl sonra ilk defa yeniçerilerin devlet başkanı karşıladığını belirterek "Tabi Mitsotakis'te de biraz mehter sesini yükseltiyor. Yani onlar her ne kadar Türkiye'ye zaman zaman düşmanlık dozunu artırsalar da Türkiye Cumhuriyeti her zaman Yunanistan ile komşusu olarak ve iyi dostluk ilişkilerinin sürmesini istemiştir." dedi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dikkat çeken anlara sahne oluyor.

Dün başlayan zirvede ABD Başkanı Donald Trump ve diğer ülke liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeniçeriler ve mehter takımı ile karşılandı.

Mehter takımı ve yeniçeriler, NATO zirvesine damga vurdu: 200 yıl sonra bir ilk yaşandı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in resmi yemek öncesinde mehter takımı tarafından çalınan 'Ceddin Deden' marşıyla karşılanması da dikkat çeken bir başka an olarak öne çıktı.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, CNN Türk'te katıldığı programda konuyla ilgili bilgiler paylaştı. 200 yıl sonra ilk defa yeniçerilerin devlet başkanı karşıladığını belirten Afyoncu, Mitsotakis geçerken çalınan mehter marşıyla ilgili ise "Yani onlar her ne kadar Türkiye'ye zaman düşmanlık dozunu artırsalar da Türkiye Cumhuriyeti her zaman Yunanistan ile komşusu olarak iyi dostluk ilişkilerinin sürmesini istemiştir" dedi.

Mehter takımı ve yeniçeriler, NATO zirvesine damga vurdu: 200 yıl sonra bir ilk yaşandı

Prof. Dr. Afyoncu şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti son derece önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Yani bu şu açıdan önemli. Misafirlerimizi ağırlayacak, yatacak yer bile bulamazdık. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti 32 tane NATO devletini, 35 tane partneri ve bir sürü de ilişkide olduğu ülkenin devlet başkanını, bakanını, Genelkurmay Başkanını, kuvvet komutanını karşılıyor.

"BU ORGANİZASYONU YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Bu kadar büyük bir organizasyonu yapmak kolay bir hadise değil. Yani bu son derece zor bir hadise. Türkiye Cumhuriyeti bunun altından başarıyla kalkmıştır. Bakın bir Amerikan devlet başkanını bile ağırlamak çok zorken, Türkiye Cumhuriyeti, 32 tane dünyanın en önemli ülkesini ve bir sürü partnerini karşılıyor. Bunlara araba yetiştirmek bile kolay bir hadise değil.

Mehter takımı ve yeniçeriler, NATO zirvesine damga vurdu: 200 yıl sonra bir ilk yaşandı

"200 YIL SONRA İLK DEFA YENİÇERİLER BİR DEVLET BAŞKANINI KARŞILADI"

Şimdi burada bir detay vardı. Genelde biz mehterle karşılama yapıyoruz. Fakat 200 yıl sonra ilk defa yeniçeriler bir devlet başkanını karşıladı. Çünkü 200 yıl önce 1826 yılı 15 Haziran'da yeniçeri ocağı ortadan kaldırılmıştı. Ve biliyorsunuz cumhurbaşkanlığımız uzun süreden beri tarihi figürlerle, tarihi Türk devletlerini temsil eden askerlerle karşılamalar yapıyor. Fakat benim uzun süreden beri söylediğim, bir 15 yıldır filan ben cumhurbaşkanlığına bunu söylüyorum. Bizim tarihi figürlerimiz, askerlerimiz yeniçeriler. Yeniçerlerle karşılayalım. Niye bunu söylüyorum? Fransa'ya gidiyorsunuz Napolyon dönemi askerleri sizi karşılıyor. Yunanistan'a gidiyorsunuz Osmanlı'ya isyan etmiş onların askerleri karşılıyor. Bulgaristan'a gidiyorsunuz aynı şekilde. Moğolistan'a gidiyorsunuz Cengizhan'ın süvarileri sizi karşılıyor.

"TÜRKİYE, YUNANİSTAN İLE İYİ İLİŞKİLERİN SÜRMESİNİ İSTİYOR"

Burada ilk defa bir yeniçeri birliği yanında topçular, cebeciler, diğer gruplarla birlikte Trump karşılandı. Yani bu bir ilk. 200 yıldır Türkiye Cumhuriyeti daha önce de Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir karşılama olmadı. Yeniçeriler çok ihtişamlı birlikler. Tabi Mitsotakis'te de biraz mehter sesini yükseltiyor. Komşumuzdur Yunanistan. Yani onlar her ne kadar Türkiye'ye zaman zaman düşmanlık dozunu artırsalar da Türkiye Cumhuriyeti her zaman Yunanistan ile komşusu olarak ve iyi dostluk ilişkilerinin sürmesini istemiştir."

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