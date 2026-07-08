Teksaslı fitness fenomeni, vücut geliştirmeci, fitness modeli ve YouTuber Connor Murphy, sosyal medyada hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların yayılmasıyla yeniden gündeme geldi. Ortaya atılan paylaşımların ardından birçok kişi "Connor Murphy öldü mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Connor Murphy, özellikle 2016 yılında yayımladığı vücut dönüşüm videoları, antrenman içerikleri ve motivasyon paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan videoları sayesinde iki milyondan fazla aboneye ulaşırken, Instagram'da da fitness hayat tarzına ilişkin paylaşımlarıyla dikkat çekti.

İçeriklerinde antrenman programları, beslenme önerileri, vücut geliştirme tavsiyeleri, motivasyon videoları ve eğlenceli sosyal deneylere yer veren Murphy, kısa sürede fitness dünyasının en tanınan internet fenomenlerinden biri haline geldi.

Connor Murphy öldü mü, nasıl öldü? Fenomenin Taylandda boğularak hayatını kaybettiği iddiası gündem oldu

CONNOR MURPHY ÖLDÜ MÜ?

Viral olan "Fake Shirt Trick" (Sahte Tişört Hilesi) videosuyla internetin en tanınmış fitness içerik üreticilerinden biri haline gelen fitness YouTuber'ı Connor Murphy'nin, Taylandlı yetkililere dayandırılan haberlere göre, Tayland'da meydana geldiği bildirilen bir boğulma olayının ardından 32 yaşında hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Taylandlı yetkililere dayandırılan yerel haberlere göre, acil sağlık ekipleri, polis ve dalgıç kurtarma ekipleri, Samut Prakan ilindeki kiralık bir mülkte Murphy ile ilgili yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. İddialara göre Murphy daha sonra yakındaki bir göle girdi ve dalgıç ekipler tarafından sudan çıkarıldı. İlk incelemede darp veya saldırıya işaret eden görünür bir bulguya rastlanmadığı öne sürülürken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi ve ileri tıbbi incelemelerin istendiği bildirildi.

HESABINDA HAREKETLİLİK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan bazı takipçiler, iddialar ortaya çıkmadan kısa süre önce Murphy'nin sosyal medya hesaplarında hareketlilik yaşandığını öne sürdü. Geçmişte sıra dışı sosyal medya deneyleri ve viral şakalara imza atan Murphy nedeniyle bazı hayranları ise ölüm haberlerine temkinli yaklaşmayı sürdürüyor.

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