2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tamamlandı.

Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika turnuvaya veda etti. Kanada, Fas'a 3-0 yenilirken, ABD de Belçika'ya 4-1 kaybetti. Meksika ise İngiltere'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu.

AVRUPA ÜLKELERİ DAMGA VURDU

Çeyrek finalde Avrupa'dan 6, Güney Amerika ve Afrika kıtasından da 1'er ülke mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas yarın TSİ 23.00'te Boston Stadyumu'nda karşılaşacak.

FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Fransa - Fas

İspanya - Belçika

Norveç - İngiltere

Arjantin - İsviçre

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