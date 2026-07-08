İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'nda heyecan dorukta! İşte çeyrek final eşleşmeleri
2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Özetle DinleDünya Kupası'nda heyecan dorukta! İşte çeyrek fina...
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu tamamlandı ve ev sahibi ülkeler turnuvadan elendi.
- Kanada Fas'a 3-0, ABD Belçika'ya 4-1, Meksika ise İngiltere'ye 3-2 yenilerek veda etti.
- Çeyrek finalde Avrupa'dan 6, Güney Amerika'dan 1 ve Afrika'dan 1 ülke mücadele edecek.
- İlk çeyrek final maçı Fransa ile Fas arasında oynanacak.
- Çeyrek final eşleşmeleri Fransa - Fas, İspanya - Belçika, Norveç - İngiltere ve Arjantin - İsviçre şeklinde.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tamamlandı.
Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika turnuvaya veda etti. Kanada, Fas'a 3-0 yenilirken, ABD de Belçika'ya 4-1 kaybetti. Meksika ise İngiltere'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu.
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Çeyrek finalde Avrupa'dan 6, Güney Amerika ve Afrika kıtasından da 1'er ülke mücadele edecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas yarın TSİ 23.00'te Boston Stadyumu'nda karşılaşacak.
FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Fransa - Fas
İspanya - Belçika
Norveç - İngiltere
Arjantin - İsviçre
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