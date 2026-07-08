9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. Aldın Aldın kampanyası kapsamında televizyonlardan kamp ekipmanlarına, mutfak ürünlerinden yaz sezonuna özel ihtiyaçlara kadar çok sayıda ürün raflarda yerini alacak. İşte A101'in güncel aktüel ürünler listesi...

9 Temmuz A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta raflara gelecek ürünler güncellendi. Kamp ekipmanları, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri, oyuncaklar ve yaz aylarında sık tercih edilen birçok ürünün yer aldığı yeni aktüel katalog, farklı kategorilerde avantajlı alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte, A101 Aldın Aldın kataloğu indirimli ürünler tam fiyat listesi...

9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste güncellendi! İşte A101 Aldın Aldın indirimleri

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 TEMMUZ

Samsung 70'' UHD Smart TV 43.999 TL

Hi-LEVEL 55'' Frameless UHD QLED WEBOS TV 18.999 TL

Samsung 50" QLED TV 28.999 TL

9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste güncellendi! İşte A101 Aldın Aldın indirimleri

Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL

Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL

NOONA İkili Yaka Mikrofonu 599 TL

Piranha 5446 Kablosuz Tripod Selfie Çubuğu 999 TL

Piranha 9985 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 549 TL

Piranha 7865 Bluetooth Hoparlör 479 TL

Piranha 5520 Su Buharlı Şarjlı El Fanı 249 TL

Piranha 5568 Şarjlı Masaüstü Fanı 199 TL

9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste güncellendi! İşte A101 Aldın Aldın indirimleri

SEG Çamaşır Makinesi 17.999 TL

Kiwi Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL

Midea Tezgah Altı Buzdolabı 6.399 TL

9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste güncellendi! İşte A101 Aldın Aldın indirimleri

Kiwi Waffle Makinesi 999 TL

English Home Çay Makinesi 1.599 TL

Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 699 TL

Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 499 TL

Philips Buharlı Ütü 3.399 TL

Kiwi Soğuk Buharlı Masaüstü Fan 499 TL

Ayaklı Vantilatör 999 TL

Kule Tipi Vantilatör 1.399 TL

El Fanı 179 TL

9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste güncellendi! İşte A101 Aldın Aldın indirimleri

Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL

4 Kademe Şezlong Sandalye 1.299 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 379 TL

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL

Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

Büyük Boy Dekoratif Saksı 219 TL

Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL

Orta Boy Dekoratif Saksı 159 TL

Solar Aydınlatma Sistemi 1.299 TL

Solar Şarjlı El Feneri 399 TL

Şekilli Bahçe Dekoru 69,50 TL

Kiwi KT-8689 Termos 399 TL

Beatrix Sinek Öldürücü Cız 399 TL

Sinek Engelleyici LED Gece Lambası 115 TL

9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste güncellendi! İşte A101 Aldın Aldın indirimleri

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU'NDA NELER VAR?

Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Revolt Benzinli Motosiklet 44.990 TL

Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL

9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste güncellendi! İşte A101 Aldın Aldın indirimleri

Tereyağlık - 109 TL

Bölmeli tereyağlık 475 cc - 109 TL

Pasta tabağı 6'lı 19 cm - 199 TL

Kase 3000 cc - 109 TL

Oval tabak 3'lü 16 cm - 84,50 TL

Kase 390 cc - 44,50 TL

Kase 620 cc - 49,50 TL

Saklama kabı seti 3'lü - 199 TL

Contalı kare saklama kabı 300 ml - 34,50 TL

Kristal kase 4 L - 79,50 TL

Kristal erzak kabı 1,5 L - 69,50 TL

Kristal erzak kabı 700 ml - 59,50 TL

Yumurta saklama kutusu - 149 TL

Saklama kabı seti 3'lü - 219 TL

Ahşap standlı lüsterli borosilikat yağlık seti 2x1,1 L - 429 TL

Ahşap kapaklı lüsterli borosilikat sürahi 1100 ml - 229 TL

Manuel kollu rende - 499 TL

Köfte şekillendirici kalıp - 49,50 TL

Pipetli lüsterli borosilikat mug 500 ml - 279 TL

Borosilikat çift cidarlı fincan 180 ml - 119 TL

Manuel doğrayıcı 700 ml - 199 TL

Bıçak çeşitleri (Dilimleme / Sıyırma / Et Kesme / Yüzme) - 125 TL

Cam su şişesi 1 L - 69,50 TL



9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste güncellendi! İşte A101 Aldın Aldın indirimleri

Oto Kauçuk Paspas 499 TL

Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı 2.299 TL

Metalize Oto Direksiyon Güneşliği 129 TL

Oto Araç Güneşlik Brandası 569 TL

Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 399 TL

11249 Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TL

Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.190 TL

Piranha Motor Carplay 2.699 TL

5735 Oto USB Soğutucu Fan 299 TL

Oto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 599 TL

Oto Cam Yüzey ve Gövde Su Süpürücü 129 TL

Motor Interkom 999 TL

Oto Mikrofiberli Yıkama Eldiveni 159 TL

Araç İçi Toz Temizleme Fırçası 99,50 TL

Oto Şarjlı Araç Kompresörü 999 TL

Oto Mikrofiber Temizleme Fırçası 249 TL

Oto Şarjlı Köpük Makinesi 699 TL

9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste güncellendi! İşte A101 Aldın Aldın indirimleri

Gabby Oyuncak Bebek Evi 649 TL

Büyük Boy Su Tabancası 169 TL

Gabby's DollHouse Gabby Gri Figür 949 TL

Oyuncak Çantalı Barbekü Pizza Seti 399 TL

Dolu Montana 12 V Kumandalı Akülü Araba 12.299 TL

Barbie Chelsea ve Pervaneli Uçağı 899 TL

Oyuncak Pick Up Plaj Seti 529 TL

Oyuncak Yazı Tahtası 149 TL

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