9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste güncellendi! İşte A101 Aldın Aldın indirimleri
9 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. Aldın Aldın kampanyası kapsamında televizyonlardan kamp ekipmanlarına, mutfak ürünlerinden yaz sezonuna özel ihtiyaçlara kadar çok sayıda ürün raflarda yerini alacak. İşte A101'in güncel aktüel ürünler listesi...
9 Temmuz A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta raflara gelecek ürünler güncellendi. Kamp ekipmanları, küçük ev aletleri, mutfak ürünleri, oyuncaklar ve yaz aylarında sık tercih edilen birçok ürünün yer aldığı yeni aktüel katalog, farklı kategorilerde avantajlı alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte, A101 Aldın Aldın kataloğu indirimli ürünler tam fiyat listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 TEMMUZ
Samsung 70'' UHD Smart TV 43.999 TL
Hi-LEVEL 55'' Frameless UHD QLED WEBOS TV 18.999 TL
Samsung 50" QLED TV 28.999 TL
Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL
Piranha 7870 Bluetooth Hoparlör 1.399 TL
NOONA İkili Yaka Mikrofonu 599 TL
Piranha 5446 Kablosuz Tripod Selfie Çubuğu 999 TL
Piranha 9985 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 549 TL
Piranha 7865 Bluetooth Hoparlör 479 TL
Piranha 5520 Su Buharlı Şarjlı El Fanı 249 TL
Piranha 5568 Şarjlı Masaüstü Fanı 199 TL
SEG Çamaşır Makinesi 17.999 TL
Kiwi Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL
Midea Tezgah Altı Buzdolabı 6.399 TL
Kiwi Waffle Makinesi 999 TL
English Home Çay Makinesi 1.599 TL
Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 699 TL
Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 499 TL
Philips Buharlı Ütü 3.399 TL
Kiwi Soğuk Buharlı Masaüstü Fan 499 TL
Ayaklı Vantilatör 999 TL
Kule Tipi Vantilatör 1.399 TL
El Fanı 179 TL
Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL
4 Kademe Şezlong Sandalye 1.299 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 379 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL
Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
Büyük Boy Dekoratif Saksı 219 TL
Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 379 TL
Orta Boy Dekoratif Saksı 159 TL
Solar Aydınlatma Sistemi 1.299 TL
Solar Şarjlı El Feneri 399 TL
Şekilli Bahçe Dekoru 69,50 TL
Kiwi KT-8689 Termos 399 TL
Beatrix Sinek Öldürücü Cız 399 TL
Sinek Engelleyici LED Gece Lambası 115 TL
A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU'NDA NELER VAR?
Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Revolt Benzinli Motosiklet 44.990 TL
Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL
Tereyağlık - 109 TL
Bölmeli tereyağlık 475 cc - 109 TL
Pasta tabağı 6'lı 19 cm - 199 TL
Kase 3000 cc - 109 TL
Oval tabak 3'lü 16 cm - 84,50 TL
Kase 390 cc - 44,50 TL
Kase 620 cc - 49,50 TL
Saklama kabı seti 3'lü - 199 TL
Contalı kare saklama kabı 300 ml - 34,50 TL
Kristal kase 4 L - 79,50 TL
Kristal erzak kabı 1,5 L - 69,50 TL
Kristal erzak kabı 700 ml - 59,50 TL
Yumurta saklama kutusu - 149 TL
Saklama kabı seti 3'lü - 219 TL
Ahşap standlı lüsterli borosilikat yağlık seti 2x1,1 L - 429 TL
Ahşap kapaklı lüsterli borosilikat sürahi 1100 ml - 229 TL
Manuel kollu rende - 499 TL
Köfte şekillendirici kalıp - 49,50 TL
Pipetli lüsterli borosilikat mug 500 ml - 279 TL
Borosilikat çift cidarlı fincan 180 ml - 119 TL
Manuel doğrayıcı 700 ml - 199 TL
Bıçak çeşitleri (Dilimleme / Sıyırma / Et Kesme / Yüzme) - 125 TL
Cam su şişesi 1 L - 69,50 TL
Oto Kauçuk Paspas 499 TL
Kiwi Oto Araç İçi Buzdolabı 2.299 TL
Metalize Oto Direksiyon Güneşliği 129 TL
Oto Araç Güneşlik Brandası 569 TL
Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 399 TL
11249 Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TL
Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.190 TL
Piranha Motor Carplay 2.699 TL
5735 Oto USB Soğutucu Fan 299 TL
Oto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 599 TL
Oto Cam Yüzey ve Gövde Su Süpürücü 129 TL
Motor Interkom 999 TL
Oto Mikrofiberli Yıkama Eldiveni 159 TL
Araç İçi Toz Temizleme Fırçası 99,50 TL
Oto Şarjlı Araç Kompresörü 999 TL
Oto Mikrofiber Temizleme Fırçası 249 TL
Oto Şarjlı Köpük Makinesi 699 TL
Gabby Oyuncak Bebek Evi 649 TL
Büyük Boy Su Tabancası 169 TL
Gabby's DollHouse Gabby Gri Figür 949 TL
Oyuncak Çantalı Barbekü Pizza Seti 399 TL
Dolu Montana 12 V Kumandalı Akülü Araba 12.299 TL
Barbie Chelsea ve Pervaneli Uçağı 899 TL
Oyuncak Pick Up Plaj Seti 529 TL
Oyuncak Yazı Tahtası 149 TL