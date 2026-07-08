NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşen Erdoğan-Trump zirvesi, İsrail’i endişeye sürüklüyor. Tarihi görüşmenin ardından Al Monitor’de yayımlanan bir analiz, Türkiye ile ABD arasında gelişen ilişkilerin ve özellikle F-35 savaş uçakları ile savunma alanındaki muhtemel iş birliklerinin İsrail'de ciddi kaygılara yol açtığını yazdı. İsmini açıklamayan bir güvenlik kaynağı, Türkiye'nin hem ABD ile ilişkilerde hem de bölgesel dengelerde İsrail'in önüne geçtiğini savunarak, "Türkiye bu oyunda İsrail'e karşı büyük bir avantaj yakaladı." dedi.

Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Al-Monitor'de yayımlanan analizde, Türkiye ile ABD arasında gelişen ilişkilerin İsrail'de ciddi kaygılara yol açtığı ifade edildi. Analizde, Ankara'nın Washington nezdinde artan etkisinin ve bölgesel nüfuzunun İsrail tarafından dikkatle takip edildiği vurgulandı.

Tarihi görüşme sonrası İsrailde F-35 paniği! Türkiye bu oyunda büyük avantaj kazandı

“TÜRKİYE BU OYUNDA BÜYÜK BİR AVANTAJ YAKALADI”

Analize göre İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, Türkiye ile İsrail arasındaki rekabeti Ortadoğu'da bölgesel liderlik mücadelesi olarak görüyor. İsmini açıklamayan bir güvenlik kaynağı, Türkiye'nin hem ABD ile ilişkilerde hem de bölgesel dengelerde İsrail'in önüne geçtiğini savunarak, "Türkiye bu oyunda İsrail'e karşı büyük bir avantaj yakaladı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in en büyük endişelerinden birinin ise ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeniden yeşil ışık yakması olduğu belirtildi. Trump'ın, Türkiye'ye F-35 satışının yeniden gündeme gelebileceğine ilişkin açıklamalarının Tel Aviv'de rahatsızlık oluşturduğu aktarıldı.

Tarihi görüşme sonrası İsrailde F-35 paniği! Türkiye bu oyunda büyük avantaj kazandı

F110 MOTORLARININ SATIŞI DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ayrıca Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak ABD yapımı F110 motorlarının muhtemel satışının da İsrail tarafından yakından izlendiği ifade edildi. Analizde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump ile yaptığı görüşmede F-35 satışının engellenmesini talep ettiği bilgisine de anımsatıldı. Netanyahu'nun, bu uçakların İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğünü zayıflatacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi.

“YÜK OLARAK GÖRÜLÜYOR”

Öte yandan üst düzey bir İsrailli diplomat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi NATO'nun en etkili üyelerinden biri haline getirmeyi hedeflediğini öne sürerek, Ankara'nın ittifak içindeki ağırlığının artmasının İsrail açısından yeni bir tablo oluşturduğunu savundu.

Tarihi görüşme sonrası İsrailde F-35 paniği! Türkiye bu oyunda büyük avantaj kazandı

Diplomat, "Erdoğan, İsrail'in artık Orta Doğu'da bir değer değil, yük olarak görüldüğü yeni bir NATO vizyonunun şekillenmesine yardımcı olmak istiyor. Buna izin vermemeliyiz. Netanyahu bu konuyu Başkan Trump ile uzun uzun görüştü." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU’NUN BAŞARISIZLIĞI ANLAMINA GELİR

Analizde ayrıca Netanyahu'nun yaklaşan seçimler öncesinde kamuoyu desteğinin gerilemesi ve Washington ile yaşanan görüş ayrılıklarının, Türkiye konusunda ne kadar etkili olabileceğine ilişkin soru işaretlerini artırdığı ifade edildi. İsrailli diplomat, "Türkiye yeniden F-35 programına dahil edilir ya da bu uçakları satın alma hakkı kazanırsa, bu Netanyahu'nun başarısız olduğu anlamına gelir." değerlendirmesini yaptı.

Tarihi görüşme sonrası İsrailde F-35 paniği! Türkiye bu oyunda büyük avantaj kazandı

Al-Monitor analizinde, Erdoğan-Trump temaslarının ardından Türkiye ile ABD arasında savunma alanında yaşanabilecek muhtemel gelişmelerin İsrail'de yakından takip edildiği belirtildi. Özellikle F-35 ve savunma sanayi iş birliklerinin hayata geçmesi ihtimalinin, Tel Aviv yönetiminde Türkiye'nin yükselen etkisine ilişkin endişeleri daha da artırdığı değerlendirmesi yapıldı.

"ORTA DOĞU'DAKİ GÜÇ DENGESİNİ BOZAR" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli CNN televizyonuna açıklamalarda bulunan Netanyahu, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğuna işaret eden açıklamalarına ilişkin, "Herkes şunun farkında; Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz." iddiasında bulunmuştu.

Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu dile getirerek, böyle bir adımın "Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını" öne sürmüştü.

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