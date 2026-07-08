Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Külliye’de mehter marşı eşliğinde karşılaması Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan haber ajansı NTD News, mehter marşıyla Yunanistan Başbakanına ‘sembolik’ bir mesaj verildiğini öne sürdü.

Dünyanın yakından takip ettiği 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Ankara'da bir araya geldi.

Zirve için Ankara’ya ulaşan ilk isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte olurken, peş peşe devlet ve hükümet liderleri Ankara’ya iniş gerçekleştirdi.

Zirve için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Resmi törenin ardından liderler, Beştepe'de gerçekleştirilen kritik zirveye geçti.

Yunanistan Başbakanına mehterli karşılama gündem oldu: Türkler geliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen resmi yemeğe liderler ile eşleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, konuk devlet ve hükümet başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı.

Yunanistan Başbakanına mehterli karşılama gündem oldu: Türkler geliyor

MEHTER MARŞI EŞLİĞİNDE KARŞILANDI

Zirvenin dikkat çeken anlarından biri ise Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i mehter marşı eşliğinde karşılaması oldu. Protokol anları kısa sürede Yunan basının da gündemine taşındı.

Yunanistan Başbakanına mehterli karşılama gündem oldu: Türkler geliyor

“TÜRKLER GELİYOR”

Yunan basınında karşılamaya ilişkin farklı yorumlar yer aldı. Yunan haber ajansı NTD News, Miçotokis’in Külliye’deki karşılamasına ilişkin "Türkler, Miçotakis'i mehter marşıyla karşıladı. Verilmek istenen mesaj açık ve netti. Çünkü bu marşın sonunda 'Türkler geliyor' deniliyor." ifadelerine yer verdi.

Karşılama, NATO Zirvesi'nin diplomatik temaslarının yanı sıra iki ülke ilişkileri açısından da dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

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