Ordu'da ipek böceği yetiştiren Veysel Yetişen isimli vatandaş, bu yıl 1 dönüm araziden yaklaşık 130 bin lira kazandıklarını söyledi. Fındığa kıyasla 3-4 kat fazla kazandırdığını belirten Yetişen, "Yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir kişi, 3 dönüm araziye dut ağacı dikerek ipek böceği üretimi yapsa, yaklaşık bir aylık üretimle yıl boyunca elde edeceği gelire ulaşabilir." dedi.

Ordu'nun Kumru ilçesinin Fizme Mahallesi'nde yaklaşık 7 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen, üretimin yüksek gelir potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bölgede dut ağacı dikiminin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. İpek böceği yetiştiriciliğinin kısa sürede önemli kazanç sağladığını ifade eden Yetişen, bu yıl bir dönüm araziden yaklaşık 130 bin lira gelir elde ettiklerini dile getirdi.

1 dönüm araziden 130 bin lira kazandırıyor! Fındığa göre 4 kat fazla getirisi var

15 GÜN EMEKLE 130 BİN LİRA KAZANÇ

Üretimde maliyetlerin oldukça düşük olduğunu kaydeden Yetişen, yaklaşık 15 günlük bir emekle bu gelirin sağlanabildiğini, dut ağaçlarının gelişmesiyle birlikte üretim kapasitesi ve kazancın daha da artacağını ifade etti.

1 dönüm araziden 130 bin lira kazandırıyor! Fındığa göre 4 kat fazla getirisi var

"FINDIĞA KIYASLA 3-4 KAT FAZLA KAZANDIRIYOR"

İpek böceği yetiştiriciliğinin fındığa göre daha yüksek gelir sağlayabileceğini savunan Yetişen, aynı büyüklükteki bir araziden fındığa kıyasla 3 ila 4 kat daha fazla kazanç elde edilebildiğini öne sürdü. Vatandaşlara alternatif üretim modellerini değerlendirmeleri çağrısında bulunan Yetişen, "Yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir kişi, 3 dönüm araziye dut ağacı dikerek ipek böceği üretimi yapsa, yaklaşık bir aylık üretimle yıl boyunca elde edeceği gelire ulaşabilir. Ardından yine dilediği işte çalışmaya devam edebilir. Bu iş gerçekten çok karlı" dedi.

1 dönüm araziden 130 bin lira kazandırıyor! Fındığa göre 4 kat fazla getirisi var

"DUT AĞACI DİKİMİ ARTIRILMALI"

Bölgede dut ağacı dikiminin artırılması gerektiğini vurgulayan Yetişen, uzun yıllardır bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirterek, ipek böceği yetiştiriciliğinin kırsal kalkınmaya ve aile ekonomisine önemli katkı sağlayabilecek alternatif bir gelir kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

1 dönüm araziden 130 bin lira kazandırıyor! Fındığa göre 4 kat fazla getirisi var

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