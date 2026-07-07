2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ederken, Arjantin ile Mısır çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Arjantin Mısır maçının canlı yayın izleme bilgileri ve karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda gözler Arjantin ile Mısır arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, çeyrek finale yükselmek için Atlanta'da kozlarını paylaşacak. Kazanan takım adını son sekize yazdırırken, kaybeden ekip organizasyona veda edecek.

ARJANTİN-MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Arjantin-Mısır karşılaşması 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Atlanta Stadı'nda oynanacak mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Arjantin-Mısır maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Arjantin-Mısır son 16 turu)

Karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadele, tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Son 16 turunun dikkat çeken eşleşmeleri arasında gösterilen karşılaşmada, kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.

Arjantin, grup aşamasını lider tamamlayarak eleme turuna yükseldi. Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nın 3-2 yenerek yoluna devam eden Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk hedefini sürdürmek istiyor.

Arjantin-Mısır maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Arjantin-Mısır son 16 turu)

Mısır ise grup etabını ikinci sırada tamamladıktan sonra son 32 turunda Avustralya'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Afrika temsilcisi, turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmayı hedeflerken güçlü rakibi karşısında çeyrek final mücadelesi verecek.

Arjantin-Mısır maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Arjantin-Mısır son 16 turu)

ARJANTİN-MISIR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Arjantin ile Mısır arasında oynanacak son 16 turu karşılaşması, TRT 1 ekranlarının yanı sıra tabii dijital platformundan da canlı olarak izlenebilecek. Böylece futbolseverler maçı televizyon, bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar üzerinden takip edebilecek.

Arjantin-Mısır maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Arjantin-Mısır son 16 turu)

2026 FIFA Dünya Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran TRT ve tabii platformu, turnuvadaki karşılaşmaları canlı olarak izleyicilerle buluşturmayı sürdürüyor. Arjantin-Mısır mücadelesi de bu kapsamda eş zamanlı olarak ekranlara gelecek.

Arjantin-Mısır eşleşmesini kazanan takım, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu nedenle mücadele, iki takım açısından da turnuvadaki yolculuğun devamı için büyük önem taşıyor.

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