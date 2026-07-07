2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları bugünkü karşılaşmalara sona erecek. Öte yandan çeyrek finale yükselen takımlar ve kesinleşen eşleşmeler netleşmeye başladı. Futbolseverler, son maçların ardından oluşan çeyrek final tablosunu ve eşleşmeleri yakından takip ediyor. Peki, Hangi takımlar çeyrek finale yükseldi, hangi takımlar elendi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı sürüyor. Son 16 turunda oynanan karşılaşmaların ardından birçok takım adını çeyrek finale yazdırırken, kalan iki mücadeleyle birlikte çeyrek final tablosu tamamen şekillenecek.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri futbolseverlere heyecan dolu karşılaşmalar yaşattı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen takımların yanı sıra sürpriz sonuçlar da dikkat çekti. Son 16 turunda Fransa, Fas, Norveç, İngiltere, İspanya ve Belçika rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 16 turunda oynanacak son iki karşılaşma ise Arjantin-Mısır ile İsviçre-Kolombiya arasında yapılacak. Bu maçların ardından çeyrek finalde mücadele edecek sekiz takım kesinleşecek.

Maç sonuçları:

Kanada-Fas | 0-3

Paraguay-Fransa | 0-1

Brezilya-Norveç | 1-2

Meksika-İngiltere | 2-3

Portekiz-İspanya | 0-1

ABD-Belçika | 1-4

2026 FIFA Dünya Kupası maç sonuçları: Hangi takımlar çeyrek finale yükseldi?

HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?

Son 16 turunda şu ana kadar çeyrek finale yükselmeyi garantileyen takımlar şöyle sıralanıyor:

Fransa

Fas

Norveç

İngiltere

İspanya

Belçika

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Son 16 turunda tamamlanan karşılaşmaların ardından kesinleşen çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Fransa - Fas | 09.07.2026 | 23.00

İspanya - Belçika | 10.07.2026 | 22.00

Norveç - İngiltere | 12.07.2026 | 00.00

Çeyrek final biletini alacak son iki takım ise Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya eşleşmelerinin ardından belli olacak. Kazanan ekipler, turnuvanın son sekiz takımı arasına katılarak yarı final mücadelesi için sahaya çıkacak.

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