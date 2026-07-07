2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak elenen Portekiz'de Cristiano Ronaldo, futbolda kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu belirterek kendisinin vicdanının rahat olduğunu söyledi. Ronaldo, milli takım kariyeri ile ilgili de konuştu.

Portekiz, Dallas Stadı'nda oynanan maçta İspanya'ya 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.

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Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Milli takıma veda edecek mi? Ronaldo'dan dikkat çeken açıklama

"VİCDANIM RAHAT"

Kimsenin kaybetmeyi sevmediğini vurgulayan Ronaldo, "Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Ama bir futbolcunun hayatı bu, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah." dedi.

Milli takıma veda edecek mi? Ronaldo'dan dikkat çeken açıklama

MİLLİ TAKIMI BIRAKIYOR MU?

Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu cevaplayan Ronaldo, anlık kararlar almadığının altını çizerek "Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu." ifadelerini kullandı.

Milli takıma veda edecek mi? Ronaldo'dan dikkat çeken açıklama

AKTİF FUTBOLA DEVAM!

Aktif futbol kariyerini noktalamayacağını vurgulayan Ronaldo, kendisini destekleyen Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederek, "Yanımda olduklarını biliyorum. Hepsi büyük hayranlarım. Böyle devam etsinler çünkü Cristiano bugün kariyerini bırakmayacak." dedi.

Ronaldo, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına herhangi bir şey söylemediğini de sözlerine ekledi.

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