Anadolu Ajansı
ABD, Dünya Kupası'na havlu attı! Belçika, 4 golle çeyrek finalde
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ABD'yi 4-1'lik skorla devirerek çeyrek finale yükseldi.
Özetle DinleABD, Dünya Kupası'na havlu attı! Belçika, 4 golle ...
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Spor 1 dk önce
Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Belçika, ABD'yi Seattle Stadı'nda karşılaştığı maçta mağlup etti.
- Belçika çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak.
- Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.
- ABD'li futbolcu Folarin Balogun, Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın cezasının ertelenmesiyle karşılaşmada forma giydi.
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahiplerinden ABD ile Seattle Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Belçika, başından sonuna kadar üstünlük kurduğu maçta ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İSPANYA İLE KARŞILAŞACAKLAR
Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.
Son 32 turunda oynanan Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ABD'li futbolcu Folarin Balogun karşılaşmada forma giydi.
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