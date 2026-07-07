ABD basınına göre Başkan Trump, cezanın kaldırılması için FIFA Başkanı İnfantino’yu üç kere arayıp baskı uyguladı. Belçika “Futbol sistemi çöküyor!” serzenişinde bulundu, Rudi Garcia “Bu 1 Nisan şakası mı?” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi...

Dünya Kupası sürpriz sonuçlarıyla olduğu kadar ilginç uygulamalarıyla da gündemden düşmüyor. FIFA’nın Bosna Hersek maçında VAR uyarısı sonrası atılan ABD’nin golcüsü Folarin Balogun’un kırmızı kartının askıya alınması ve Belçika maçında oynamasının önünü açması futbol dünyasını ayağa kaldırdı. Olayın perde arkasında ise FIFA’ya devlet baskısı yapıldığı iddiaları tartışmaları daha da alevlendirdi. New York Times, AP, The Guardian gibi medya organlarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni İnfantino’yu üç kere arayarak kartın iptal edilmesi için baskı yaptığı öne sürüldü.

BİR DE TEŞEKKÜR ETTİ

Baskılara dayanamayan FIFA da ev sahibi ABD’nin bu ‘ricasını’ kırmayarak Balogun’un kırmızı kartını disiplin talimatlarının 27. maddesine dayandırıp askıya aldı. Söz konusu madde, şike ya da maç sonucunu etkilemeye dönük bir disiplin ihlali söz konusu olmadığı durumlarda kırmızı kart cezalarının askıya alınmasına imkân tanıyor. ABD Başkanı Turmp, bu karar sonrasında “Teşekkürler FIFA. Çok doğru bir karar verdiniz” açıklamasını yapmıştı.

ABD’nin son 32 turunda Bosna Hersek’i 2-0’lık sonuçla elediği maçta takımının ilk golüne imza atan Balogun rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle VAR uyarısıyla atılmıştı.

BU BİZİM OYUNUMUZ

Ancak FIFA’nın bu kararı başta Belçika olmak üzere futbol dünyasından büyük tepki gördü. Belçika Futbol Federasyonu ‘Çıkarlarını korumak için her türlü yasal yollara başvuracaklarını’ hatırlatırken “Bu karar çok tehlikeli bir emsal oluşturdu. Siyasi baskılarla kararlar değiştirilirse futbol sistemi çöker” açıklamasını yaptı. Belçika’nın hocası Rudi Garcia, “Bu bir 1 Nisan şakası olmalı” derken ünlü Alman teknik adam Jürgen Klopp “Bu bizim oyunumuz, Trump ve İnfantino’nun değil” isyanında bulundu.

Norveç’in hocası Stale Solbakken de “ABD, Belçika’yı yenerse bu galibiyetin üzerinde her zaman bu kararın gölgesi olacak” dedi.

TAKIM EN GOLCÜSÜ

Folarin Balogun, bu Dünya Kupası’nda üç golle ABD’nin en skorer oyuncusu konumunda. Paraguay ağlarını iki kere sarsan Balogun, kırmızı kart gördüğü Bosna Hersek maçında da takımının ilk golüne imza atmıştı.

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İŞİN İÇİNE TİCARET BAKANINI DA SOKMUŞ

ABD basınında yer alan haberlerde Başkan Donald Trump, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve 2026 Dünya Kupası Beyaz Saray Görev Gücü Başkanı Andrew Giuliani ile birlikte hareket ederek özel bir avukat ekibi kurdu. Bu ekip VAR’ın devreye girmesinin ‘hukuksuz’ olduğuna FIFA’yı ikna etti! Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya bu argümanları sunarak cezanın “aşırı ve haksız” olduğunu iletti.

"HAKSIZ BİR KIRMIZIYDI"

ABD’nin Arjantinli hocası Mauricio Pochettino, FIFA’nın kararını destekledi. Pochettino, Balogun’a gösterilen kırmızı kartın ağır olduğunu savunurken “İnsanların yüzde 99,9’u bunun haksız bir kırmızı kart olduğu konusunda hemfikir. Bu sporu gerçekten seven, etik ve dürüstlüğe güvenen herkesin bu kararı kutladığını düşünüyorum” dedi.

“İNCELEME İSTEDİM”

ABD Başkanı Donald Trump, Balogun’un kırmızı kart cezasının ertelenmesi konusunda FIFA’dan sadece “inceleme talep ettiğini” söyledi. Trump, “İnceleme talep ettim çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi” dedi.

UEFA DA TOPA GİRDİ

Folarin Balogun kararı sonrası Avrupa futbolunun patronu UEFA, FIFA’ya sert tepki gösterdi. UEFA, söz konusu kararın futbolun temel ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, “Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kartın ardından uygulanması gereken ‘bir maçlık otomatik ceza’nın, bir yıllık süreyle ertelenmesi yönünde alınan karar, kırmızı çizgiyi aştı” açıklaması yapıldı.

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