Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai için Avrupa devleri sıraya girdi. İtalyan basını, Juventus'un Fildişi Sahilli futbolcuyu kadrosuna katmak için 20 milyon avroyu gözden çıkardığını öne sürdü.

Trabzonspor’un Fildişi Sahilli oyuncusu Christ Inao Oulai, Avrupa devlerinin radarındaki yerini koruyor. İtalyan basınında genç oyuncuyla ilgili olarak dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

20 MİLYON GÖZDEN ÇIKARILDI

Haberde Fildişi ile Dünya Kupası’nda göz kamaştıran Oulai’yi İtalyan devi Juventus’un istediği ve bunun için 20 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Fransız ekibi Bastia’dan 5,3 milyon avroya alınan Oulai eğer bu rakamlara transfer olursa bordo mavililere dört katı para kazandırmış olacak.

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