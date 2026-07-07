Türkiye’de ilk kez İstanbul’da devreye alınacak 15 bin kiralık sosyal konut uygulamasının eylül ayı itibarıyla başlayacağını belirten Bakan Murat Kurum, “Burada ev sahibi TOKİ olacak. Bahçelievler, Ümraniye gibi yoğun dönüşümün olduğu ilçelerde TOKİ Başkanlığımız kentsel dönüşüm projelerine bu kapsamda kontenjanlar ayıracak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da AK Parti İstanbul Teşkilatları ve Mahalle Başkanları Buluşması’nda; Asrın İnşa Seferberliği, Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ve sosyal konut projelerindeki son durumu anlattı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ

Bakan Kurum, “11 ilimizde 3 bin 482 ayrı şantiyede, 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte gece gündüz çalıştık. Konut üretiminde öyle büyük bir hıza ulaştık ki, saatte 23, günde 550 konut inşa ettik. 2 yıl gibi kısa bir sürede Letonya, Estonya büyüklüğündeki bir ülkeyi yeniden inşa ettik” dedi. İl il deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları; öncesi ve sonrası görüntüleriyle anlatan Bakan Kurum, “Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Asrın Felaketi’ni Asrın İnşa Seferberliği’ne dönüştüren iradedir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde, Almanya’da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken; Türkiye artık afet sonrası hızlı ve kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de tüm dünyada bir numaradır” dedi.

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İSTANBUL’A 115 BİN EV

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde çalışmaların süratle sürdüğünü belirten Bakan Kurum, İstanbul’da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de kiralık sosyal konutun vatandaşların hizmetine sunulacağını anlattı. Eylül ayı itibarıyla kiralık sosyal konutların teslim edilmeye başlanacağını hatırlatan Bakan Kurum, “Burada ev sahibi TOKİ olacak. İstanbul gibi konut ihtiyacının en yoğun hissedildiği bir şehirde bu uygulamayı özellikle önemsiyoruz. Bahçelievler gibi, Ümraniye gibi yoğun dönüşümün olduğu ilçelerde TOKİ Başkanlığımız kentsel dönüşüm projelerine bu kapsamda kontenjanlar ayıracak. Bu yıl eylül ayında, vatandaşlarımıza bu kiralık konutları sunmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

YARISI BİZDEN İLE 376 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM DÖNÜŞÜYOR

Bugüne kadar 2 milyon 737 bin konutun dönüştürüldüğünü açıklayan Bakan Kurum, İstanbul’da yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında da 376 bin bağımsız bölümün dönüşüm sürecinin devam ettiğini söyledi. Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm, bir tercih değil, bir lüks değil, ertelenebilecek bir mesele değil. İstanbul’a da bu kapsamda ayrı bir önem veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her iki kentsel dönüşümden bir tanesini aziz İstanbul’umuzda yapıyoruz” dedi.

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