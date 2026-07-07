Fenerbahçe’den aldığı bol sıfırlı teklifi kaçırmak istemeyen İngiliz yıldız ayrılmak için kulübüne baskı yapıyor. Ancak oyuncuyu kampa alan Fransızlar, sarı lacivertlilere taviz vermiyor...

Başkan adayı Hakan Safi’nin seçim vaadi olarak Fenerbahçe ile adı anılmaya başlayan Mason Greenwood, sarı lacivertlilerin gündeminden düşmüyor. Marsilya’da sezonu 45 maçta 26 gol, 11 asistle tamamlayarak yıldızını parlatan 24 yaşındaki İngiliz çok sayıda teklif almasına rağmen Safi ile anlaşmıştı. Seçimi kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım da teknik direktör İsmail Kartal’ın isteği sonrası Greenwood’la el sıkıştı. Marsilya’dan ayrılmayı kafaya koyan Greenwood, kendisine en iyi teklifi sunan Fenerbahçe’ye gelmek için can atıyor. Ancak henüz kulüpler arasında bir uzlaşma yok.

İNDİRİM YAPMIYORLAR

Roma’nın da peşinde koştuğu Mason Greenwood, Marsilya’ya ev anahtarlarını geri vererek niyetini açıkça ortaya koydu. 2029’a kadar sözleşmesi olan Greenwood, teknik direktör Bruno Genesio’nun kamp çağrısını karşılıksız bırakmayarak Marsilya kampına katıldı. Ama Fransız yöneticilere takımdan ayrılmak isteğini de belirtti.

Fenerbahçeli yöneticilerden süreçle ilgili sürekli bilgi alan Greenwood, valizi hazır bekliyor. Buna rağmen Fenerbahçe’nin 30 milyon avroluk teklifini düşük bulan Marsilya’nın inadı kırılmış değil. Fransızlar, 50 milyon avronun altında pazarlık yapmaya yanaşmıyor.

LİVA GİTMEK İSTİYOR

Sezonu yetiştiği kulüp Dinamo Zagreb’de kiralık olarak tamamlayan Dominik Livakovic, kariyerini yuvasında sürdürmek istiyor. Dinamo da Livakovic’le yola devam etmeyi arzu ediyor. Ancak Hırvat ekibinin masaya koyduğu 4 milyon avroluk teklifle, Fenerbahçe’nin 7 milyon avroluk talebi örtüşmüyor. Pazarlıklar devam ediyor.

JAYDEN VEDAYA HAZIR

Nathan Ake’nin gelişiyle transfer vetosu kalkan Jayden Oosterwolde, Avrupa’nın 5 büyük ligini hedefliyor. Yönetimi ayrılık talebini ileten Hollandalı, Roma, Porto, Lyon ve Schalke’den aldığı teklifleri inceliyor. Tedesco’nun da Bologna’da görmek istediği Oosterwolde için Fenerbahçe’nin belirlediği taban rakam 20 milyon avro.

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