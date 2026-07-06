Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine Romelu Lukaku geldi. Napoli'nin, Belçikalı yıldızın bonservisi için 10 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine dünyaca ünlü santrfor Romelu Lukaku geldi. Napoli'de forma giyen Belçikalı yıldız için İtalyan kulübünün istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

Romelu Lukaku

İKİ EZELİ RAKİP LUKAKU'NUN PEŞİNDE

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme dikkat çeken bir isim geldi. İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın haberine göre iki kulüp de Napoli forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu yakından takip ediyor. Avrupa'dan birçok kulübün de deneyimli santrforla ilgilendiği belirtiliyor.

Romelu Lukaku

NAPOLI'NİN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Haberde, Napoli'nin Romelu Lukaku'nun ayrılığına sıcak baktığı ve transfer için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

İtalyan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcunun yıllık maaşının ise 8 milyon euro olduğu ifade edildi.

Romelu Lukaku

SAKATLIK NEDENİYLE GERİDE KALDI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Romelu Lukaku, Napoli'de yalnızca 7 resmi maçta görev yaptı ve bu karşılaşmalarda 1 kez fileleri havalandırdı.

Buna rağmen tecrübeli golcü, kariyeri boyunca ortaya koyduğu performansla Avrupa futbolunun en önemli santrforları arasında gösterilmeye devam ediyor.

Romelu Lukaku

AVRUPA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Belçika Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Romelu Lukaku, kariyerinde Chelsea, Inter, Roma, Manchester United, Everton, West Bromwich Albion, Anderlecht ve Lierse formalarını giydi.

Transfer sürecinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin resmi girişimde bulunup bulunmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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