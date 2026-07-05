Meteoroloji'den yeni hafta öncesi peş peşe uyarılar geldi. Yurdun birçok kentinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, 5 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Yetkililer, ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftanın ilk gününe dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerine çıkan sıcaklıklar devam edecek mi merak edilirken, bazı kentlerde ise beklenen sağanak nedeniyle uyarı verildi.

6 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece ve yarın sabah saatlerine Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazartesi) öğleden sonra Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.

5 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 kentte gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı ve bu kentleri 'sarı kod' ile uyardı.

Bu bölgelerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

İşte uyarı alan iller: Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 16°C, 29°C

Güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA 25°C, 33°C

Öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 31°C

Öğleden sonra iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KONYA 18°C, 27°C

Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

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