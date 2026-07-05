Anadolu Ajansı
Türkiye, Dünya Kupası'nı 4. bitirdi
U17 Basketbol Milli Takımımız, Dünya Kupası üçüncülük maçında Avustralya’ya 77-69 mağlup olarak turnuvayı dördüncü bitirdi.
Özetle DinleTürkiye, Dünya Kupası'nı 4. bitirdi
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Spor az önce
Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 77-69 yenilerek organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.
- Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Avustralya ile karşılaştı.
- Maç sonucu Avustralya lehine 77-69 oldu.
- Bu sonuçla Türkiye, bronz madalya şansını kaybetti.
- Ay yıldızlılar, kupayı dördüncü olarak tamamladı.
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Genç milliler, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada bronz madalya için Avustralya ile mücadele etti.
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Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakaya iyi başlayan Avustralya, ilk çeyreği 30-12 önde kapattı. Üstün oyununa ikinci çeyrekte devam eden Avustralya, soyunma odasına da 49-32 önde gitti.
İkinci yarıda taraftar desteğini arkasına alarak toparlanan Türkiye, aradaki farkı 7'ye kadar düşürdü ve son çeyreğe Avustralya'nın 61-54 üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Avustralya, maçı 77-69 kazandı.
Bu sonuçla Türkiye, turnuvayı 4. sırada tamamladı. Avustralya ise bronz madalyanın sahibi oldu.
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