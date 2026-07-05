Etna'da hareketlilik arttı! Dev kül bulutu gökyüzünü kapladı, uçuşlar durduruldu
İtalya'nın en aktif yanardağlarından Etna'da volkanik hareketlilik yeniden şiddetlendi. Gökyüzünü kaplayan dev kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı varışlı uçuşlar durdurulurken, yolculara uçuşlarını kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.
- Sabah saatlerinde başlayan hareketlilikle birlikte yanardağdan yükselen yoğun kül bulutu çevreyi ve hava ulaşımını etkiledi.
- Etna'nın zirvesindeki Voragine Krateri'nde oluşan yeni yarığın ardından devam eden hareketlilik yeniden güç kazandı.
- Yanardağdan yükselen kül bulutunun yaklaşık 1,5 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve güneye doğru yayılmasının beklendiği bildirildi.
- Volkanik kül bulutunun hava sahasını etkilemesi üzerine Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu.
- Etna, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğiyle kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağıdır ve sık sık volkanik faaliyet göstermektedir.
İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna, bir kez daha şiddetli volkanik faaliyet gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan hareketlilikle birlikte yanardağdan yükselen yoğun kül bulutu hem çevreyi hem de hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Etna'nın zirvesindeki Voragine Krateri'nde 26 Haziran'da oluşan yeni yarığın ardından devam eden hareketlilik, bugün yeniden güç kazandı. Yerel kaynaklara göre sabah saatlerinde başlayan patlamaların ardından yanardağ yoğun şekilde kül püskürtmeye başladı.
KÜL BULUTU 1,5 KİLOMETREYE ULAŞTI
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna Gözlemevi'nden yaptığı açıklamada, kül püskürtme faaliyetinin saat 07.45'te başladığını, yaklaşık bir saat sonra ise belirgin şekilde şiddetlendiğini duyurdu.
Yetkililer, yanardağdan yükselen kül bulutunun yaklaşık 1,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve meteorolojik koşullar nedeniyle önümüzdeki saatlerde güneye doğru yayılmasının beklendiğini bildirdi.
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HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU
Volkanik kül bulutunun hava sahasını etkilemesi üzerine Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nda önlemler alındı.
Havalimanını işleten SAC şirketi, Etna'daki volkanik faaliyet nedeniyle Katanya varışlı tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını, yalnızca sınırlı sayıda kalkış seferine izin verildiğini açıkladı.
Yetkililer, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının son durumunu hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısında bulundu.
AVRUPA'NIN EN YÜKSEK AKTİF YANARDAĞI
Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip Etna, kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olarak biliniyor. Sık sık volkanik faaliyet gösteren Etna'daki hareketlilik, özellikle hava trafiği üzerinde zaman zaman ciddi aksamalara neden oluyor.