İtalya'nın en aktif yanardağlarından Etna'da volkanik hareketlilik yeniden şiddetlendi. Gökyüzünü kaplayan dev kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı varışlı uçuşlar durdurulurken, yolculara uçuşlarını kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna, bir kez daha şiddetli volkanik faaliyet gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan hareketlilikle birlikte yanardağdan yükselen yoğun kül bulutu hem çevreyi hem de hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Etna'nın zirvesindeki Voragine Krateri'nde 26 Haziran'da oluşan yeni yarığın ardından devam eden hareketlilik, bugün yeniden güç kazandı. Yerel kaynaklara göre sabah saatlerinde başlayan patlamaların ardından yanardağ yoğun şekilde kül püskürtmeye başladı.

Etnada hareketlilik arttı! Dev kül bulutu gökyüzünü kapladı, uçuşlar durduruldu

KÜL BULUTU 1,5 KİLOMETREYE ULAŞTI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna Gözlemevi'nden yaptığı açıklamada, kül püskürtme faaliyetinin saat 07.45'te başladığını, yaklaşık bir saat sonra ise belirgin şekilde şiddetlendiğini duyurdu.

Yetkililer, yanardağdan yükselen kül bulutunun yaklaşık 1,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve meteorolojik koşullar nedeniyle önümüzdeki saatlerde güneye doğru yayılmasının beklendiğini bildirdi.

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HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Volkanik kül bulutunun hava sahasını etkilemesi üzerine Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nda önlemler alındı.

Havalimanını işleten SAC şirketi, Etna'daki volkanik faaliyet nedeniyle Katanya varışlı tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını, yalnızca sınırlı sayıda kalkış seferine izin verildiğini açıkladı.

Yetkililer, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının son durumunu hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Etnada hareketlilik arttı! Dev kül bulutu gökyüzünü kapladı, uçuşlar durduruldu

AVRUPA'NIN EN YÜKSEK AKTİF YANARDAĞI

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip Etna, kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olarak biliniyor. Sık sık volkanik faaliyet gösteren Etna'daki hareketlilik, özellikle hava trafiği üzerinde zaman zaman ciddi aksamalara neden oluyor.

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