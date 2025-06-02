Etna Yanardağı yeniden patladı! Kırmızı alarm verildi

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Etna Yanardağı, bir kez daha patladı. Patlama, sabah saatlerinde gökyüzüne yükselen devasa duman ve kül bulutlarıyla bölgeyi alarma geçirdi.

Sicilya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Sabahın erken saatlerinde şiddetli bir şekilde patlayan volkan, gökyüzüne dev kül ve duman bulutları püskürttü.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) yapılan açıklamada, saat 04.14’te (TSİ 03.14) başlayan stromboli tipi patlamaların neredeyse kesintisiz ve yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı.

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Patlamaların ardından Piano Vetore bölgesine ince bir kül tabakası düştüğü tespit edildi. Bölge halkına dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

CATANİA HAVALİMANI AÇIK KALDI, UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Catania şubesi, Etna’daki faaliyetleri doğruladı. Patlama sonrası havacılık için kırmızı seviye uyarısı yapılırken, Etna’nın hemen yakınındaki Catania Havalimanı'nın operasyonlarını kesintisiz sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, uçuş programlarının planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

SON İKİ AYDA BEŞİNCİ PATLAMA

Yaklaşık 3.300 metre yüksekliğe sahip olan Etna Yanardağı, kıta Avrupası’ndaki en yüksek ve en aktif volkan olarak biliniyor. Son patlama, Şubat ayında yaşanan aktif dönem sonrası Nisan ayının başından bu yana kaydedilen beşinci patlama oldu.