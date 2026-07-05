665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş başpehlivan oldu.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Seçkin Duman'ı geçen Erkan Taş ile Mustafa Taş'ı yenen Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.

ERKAN TAŞ, SEÇKİN DUMAN'I GEÇTİ

Organizasyonun son gününde başpehlivanlık yarı final müsabakaları için güreşçiler, kura çekmek üzere er meydanına çağrıldı. Kurada, Erkan Taş'la Seçkin Duman, Mustafa Taş'la da Feyzullah Aktürk eşleşti. Peşrev çekerek tribünleri selamlayan pehlivanlar, güreşe başladı.

Erkan Taş ile Seçkin Duman arasındaki güreş hareketli başlamasına rağmen ilerleyen dakikalarda tempo düştü. Erkan Taş'ın sık sık kasnaktan oyun kurma girişimlerini Seçkin Duman savuşturmaya çalıştı. Normal sürede pehlivanların birbirine üstünlük sağlayamaması üzerine puanlama bölümüne geçildi. Puanlamanın ilk dakikasında Erkan Taş, kasnak paça hamlesiyle rakibini yenerek finale yükseldi.

Erkan Taş

AKTÜRK, MUSTAFA TAŞ'I ELEDİ

Mustafa Taş ile Feyzullah Aktürk arasındaki güreş de tempolu başladı. Mustafa Taş'ın sert el enselerine karşılık Feyzullah Aktürk kasnaktan oyun kurmaya çalıştı. Sert el enseler, güreşte temponun yüksek olduğunu gösterdi. Normal sürede pehlivanların birbirine üstünlük sağlayamamasının ardından puanlama bölümüne geçildi. Feyzullah Aktürk, rakibinin künde girişiminden kurtularak güreşi kazanmayı başardı.

Feyzullah Aktürk

40 BAŞPEHLİVAN KATILDI

Kırkpınar'da 40'ı başpehlivan olmak üzere 817 güreşçi kendi boylarında birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı.

Anonsla çayıra çıkan minik-1 boydaki 41 pehlivan, cazgırın salavatıyla güreşe tutuşarak, 6,5 asrı aşan geleneğin bu yılki buluşmasını başlattı.

BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİ

Geçen yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'ye giren başpehlivanlar lig performanslarına göre sekizerli 4 torbaya ayrıldı.

Bu yıl ligin ilk üç ayağında en çok puan toplayan başpehlivanlardan oluşan ilave bir torba da oluşturuldu.

Birinci, ikinci ve üçüncü torbadaki pehlivanlar, 32'ye kalma müsabakalarında güreşmedi. Dördüncü torba ile beşinci torbadaki başpehlivanlar, birinci tura yükselmek için mücadele etti.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

PEHLİVANLARIN YER ALDIĞI TORBALAR:

1. Torba: Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Enes Doğan, Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek, Erkan Taş, Yunus Emre Yaman, Ali İhsan Batmaz.

2. Torba: Seçkin Duman, Furkan Durmuş Altın, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Kan, İsmail Koç, Ali Gürbüz, Yıldıray Pala, Yıldıray Akın.

3. Torba: Serdar Yıldırım, Nedim Gürel, Serhat Gökmen, Hasan Cengiz, Cengizhan Şimşek, Abdulrefik Öner, Mustafa Doğan Özkaya, Faruk Akkoyun.

4. Torba: Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Recep Kara, Hamza Özkaradeniz.

5. Torba: Onur Susuz, Süleyman Başar, Tanju Gemici, Serhat Elvan, Hasan Güzeller, Ünal Karaman, Ali Yanatma, Tolga Turan.

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