Endonezya'da test aşamasındaki insansı robot adeta insanlıktan çıktı. Joko isimli robot kontrolden çıkınca olağanlar oldu. Robot birdenbire filmleri aratmayan hareketleriyle ofisteki çalışanlara saldırmaya başladı. Çılgın robotun etraftakilere tekne savurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Endonezya'da kontrolden çıkan bir insansı robot, insanlara saldırdı.

Geliştirici ekibinin sosyal medyada dijital içerik üreticisi (influencer) olarak tanıttığı yeni nesil insansı bir robot, paylaşılan ilk videosunun ardından küresel çapta büyük bir üne kavuştu.

İnsansı robot insanlıktan çıktı! Ofis çalışanlarına saldırdı

"Joko Prabuwesi" lakaplı bu robotun, kung fu becerilerini test etmeye çalışan kişileri istemeden hırpaladığı anlar internet kullanıcıları tarafından milyonlarca kez görüntülendi.

Mühendisler; robotun denge, refleks ve dövüş sanatları algoritmalarını sınamak için herkesin gözü önünde bir test gerçekleştirdi.

İnsansı robot insanlıktan çıktı! Ofis çalışanlarına saldırdı

Yapay zekasına yüklenen kung fu figürlerini sergileyen robotun hızını ve hareket doğruluğunu ölçmek adına karşısına geçen gönüllüler, ummadıkları bir durumla yüzleşti. Robotun yapay zeka destekli refleksleri kontrolden kaçınca, hamleleri engellemeye çalışan insanları kazara indirdiği sert darbelerle yere düşürdü.

Haberle İlgili Daha Fazlası