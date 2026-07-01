Çinli teknoloji şirketi UBTech, yapay zekâ destekli yeni insansı robotu U1'i tanıttı. Şirket, "ömür boyu arkadaşlık" vaadiyle satışa sunulan robotun kullanıcıyı zamanla tanıyacağını, duygusal destek sağlayacağını ve sadık bir yol arkadaşı olacağını savunuyor.

Çin merkezli UBTech, insan görünümüne sahip yeni nesil insansı robotu U1'i düzenlediği etkinlikle tanıttı. Yapay zekâ ile çalışan robot, sohbet edebilmesi, kullanıcıyı tanıyabilmesi ve yalnızlıkla mücadelede destek sunması amacıyla geliştirildi.

İsteyen kullanıcılar robotun saçını, yüzünü ve kıyafetlerini sevdikleri bir kişiye, ünlüye ya da hayali bir karaktere benzeyecek şekilde özelleştirebiliyor.

Şirketin açıklamasına göre U1, göz kameraları, göğüs sensörleri ve mikrofonlarla donatıldı. Robot, kullanıcıyla konuşabiliyor, stres veya yorgunluk belirtilerini algılayarak uygun tepkiler verebiliyor, ilaç hatırlatmaları yapabiliyor ve zaman içinde sahibinin alışkanlıklarını öğrenebiliyor.

FİYATLARI İSE DUDAK UÇUKLATACAK CİNSTEN

UBTech, robotun özellikle yalnız yaşayan bireyler ile 60 yaş üstü kullanıcıları hedeflediğini belirtti. Temel model 119 bin 800 yuan (yaklaşık 793 bin TL), gelişmiş özelliklere sahip Ultra modeli ise 990 bin yuan (yaklaşık 6 milyon 767 bin TL) fiyatla satışa sunuldu.

Şirket, bugüne kadar 13 bin 300'den fazla ön sipariş aldığını ve teslimatların eylül ayında başlayacağını açıkladı.