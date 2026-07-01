ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. İran ile yürütülen nükleer müzakerelerden ABD borsasındaki yükselişe kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yapan Trump, hem askeri hem de ekonomik olarak kazandıklarını ileri sürdü.

Kuzey Dakota’ya gitmek üzere havalimanına gelen ABD Başkanı Donald Trump, uçağa binmeden önce kendisini takip eden gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran ile varılan mutabakata dair konuşan ABD Başkanı Trump, nükleer müzakerelerde büyük bir aşama kaydedildiğini ileri sürdü.

Trump'tan İran'a yeşil ışık! "Tahran büyük kazanımlar sağladı"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"ÜÇ GECE BOYUNCA ÇOK SERT VURDUK AMA ARAMIZ ÇOK İYİ"

"İranlı taraf ile mükemmel bir toplantı yaptık. İranlılar uzun bir yol kat ettiler. Geçen hafta onlara çok sert vurduk. Üç gece boyunca onlara gerçekten çok sert vurdum ama şu an aramız son derece iyi, nükleer silahsızlanma yolunda ilerliyoruz. Bu baskının ardından İran, anlaşma konusunda büyük kazanımlar sağladı. Şimdi de oğullarımla birlikte Kuzey Dakota’ya gidiyoruz."

KATAR’IN HEDİYE ETTİĞİ YENİ AİR FORCE ONE: "MALİYETİ BİZE ÇOK AZ OLDU"

Katar tarafından hediye edilen yeni başkanlık uçağının (Air Force One) Amerikan mükelleflerine olan yükü sorulduğunda Trump, uçağı överek tasarruf vurgusu yaptı:

"Katar yapımı yeni Air Force One, şimdiye kadar yapılmış en muhteşem ticari uçak. Ve onu uçurma ayrıcalığına sahip olduğum için gurur duyuyorum. Ülke bu uçakla büyük gurur duymalı. Bu konuda iki seçeneğiniz var: Ya bunu önemsiz gibi gösterip gizlersiniz ya da çıkıp gururla sergilersiniz. Bence sergilemeliyiz. Eğer bu modernizasyonu farklı bir yöntemle yapsaydık maliyeti çok daha fazla olurdu, buna kıyasla çok az bir maliyeti oldu. Çünkü bu, bizi çok iyi karşılayan bir ülkeden (Katar) gelen muazzam bir hediyeydi. Onlar Orta Doğu'da bizim müttefiklerimiz. Biz böyle bir uçak inşa edemezdik. Gerekli parayı harcamaya istekli olmazdık. Onlar en yüksek fiyatları ödediler."

Trump'tan İran'a yeşil ışık! "Tahran büyük kazanımlar sağladı"

INTEL’DEN ABD DEVLETİNE %10 HİSSE: "HEMEN 'ANLAŞTIK' DEDİ"

Amerikan çip endüstrisini ayağa kaldırmak için küresel şirketlere karşı uyguladığı agresif pazarlık modelini anlatan Trump, teknoloji devi Intel ile yaptığı anlaşmayı duyurdu:

"Intel’in biraz yardıma ihtiyacı vardı, bana geldiler. Ben de dedim ki: 'Tamam, sizin için bunu yapacağım. Ama şirketinizin yüzde 10’unu Amerika Birleşik Devletleri devletine vereceksiniz.' Şirketin CEO'su o kadar hızlı 'Anlaşma yaptık!' dedi ki, kendi kendime 'Lanet olsun, daha fazlasını istemeliydim' dedim. Ama bence onlar yine de iyi durumdalar. Ben görevden ayrıldığımda ABD olarak küresel çip pazarının yüzde 50’sine sahip olabiliriz. Şu an elimizde ne var biliyor musun? Hiçbir şey."

"ÇOK PARAM OLDUĞU İÇİN KAR EDİYORUM, BEN KARIŞMAM"

Finansal beyanlarında ortaya çıkan milyarlarca dolarlık şahsi kazancına dair soruya ise ABD Başkanı, "Şey, bilirsiniz, ben işlerin o kısmına karışmam. Benim paramı yöneten bağımsız fonlarımız var. Ama dürüst olmak gerekirse, ben başkan olmadan önce de zaten çok para kazanıyordum, nakdi siz de gördünüz. Borsa yükseldiği için kâr elde ediyorum, bu doğru. Çok param olduğu için kâr elde ediyorum. Ama sadece ben değil, hepimiz kâr elde ediyoruz. Sizin emeklilik hesabınız nasıl gidiyor? Benim sayemde yüzde 85 yükseldi. Hepiniz 'Teşekkür ederim Başkan Trump!' demelisiniz." şeklinde cevap verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası