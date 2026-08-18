Süper Lig ekibi, Fenerbahçeli Göktuğ'un eğitimini üstlendi: O bizim evladımızdır

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında üzerindeki sarı-lacivert forma rakip bir taraftar tarafından çıkartırılan minik Göktuğ için Süper Lig ekibi Çorum FK'den çok anlamlı bir destek geldi. Başkan Savaş Balçık, "Bundan sonra eğitim masrafları bize ait" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan ve ev sahibi Gençlerbirliği'nin 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçında, üzerinde sarı-lacivertli takımın forması bulunan Göktuğ’a ev sahibi taraftarlarca yapılanlar yürek dağlamıştı. Sonrasında ortaya çıkanlar daha bir üzücüydü.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli forma giymiş 4 yaşındaki çocuğa ev sahibi taraftaron tepki göstermesi Türkiye'nin gündemine oturdu.

"ABİLER KIZACAK MI?"

Tribünde minik Göktuğ’u koruyan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven, o anları şöyle anlattı:

O küçük vücudundaki titreme üzücüydü. ‘Neden ayrılıyoruz?’ diye sorduğunda ‘Seni polis yapacağım’ dedim. Dönerken ‘Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı?’ dediğinde ‘Artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin’ dedim. ‘Güçlüyüm o zaman’ dedi. ‘Güçlüsün’ dedim. Çok mutlu oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Motosikletli Polis Timler Amirliğinde vazife yapan Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven

"BUNDAN SONRA EĞİTİM MASRAFLARI BİZE AİT"

Bu arada Çorumspor Futbol Kulübü Başkanı Savaş Balçık, “Göktuğ bizim evladımızdır. Çorum FK’nin bütün iç saha ve deplasman maçlarında kulübün konuğu olarak ağırlanacak. Bundan sonra onun eğitim masrafları da bize aittir” diyerek büyük takdir topladı.

Savaş Balçık

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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