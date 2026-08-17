Fenerbahçe maçına damga vuran Şenel Akdemir, "Hiç göründüğü gibi değil" dedi, savunması pes dedirtti

Gençlerbirliği'nin 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerindeki sarı-lacivert forma zorla çıkarttırıldı. Çok konuşulan olayla ilgili gündeme gelen Şenel Akdemir ilk kez konuştu. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası tüm Türkiye'den tepki gören Akdemir, "Hiçbir şey göründüğü gibi değil" derken, "Eğer ben orada o müdahaleyi yapmasaydım, süreç bu şekilde işlemeyecekti" savunmasıyla büyük şaşkınlık yaşattı.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli forma giymiş 4 yaşındaki çocuğa ev sahibi ekip taraftarlarının tepki göstermesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Gençlerbirliği tribünlerinin önde gelen isimlerinden olan ve minik çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını çıkarttırdığı belirtilen Şenel Akdemir'in sözleri pes dedirtti.

Şenel Akdemir

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"35 SENELİK TRİBÜN AĞABEYİ" SAVUNMASI

Sosyal medyada video paylaşan "Japon Şenel" lakaplı Akdemir, Eryaman Stadyumu'ndaki maçta yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Arkadaşlar, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili konuşmak istiyorum. Yani hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. O görüntülere bakıldığı zaman, ben de ilk kez seyredecek olsam, aynen sizin gösterdiğiniz tepkiyi gösteririm. Çünkü görüntülerde sanki ben, baba ve çocuğa doğru bir hezeyanda bulunuyormuşum gibi bir görüntü var.

Asıl olay öyle değil. Baba ve oğul maça geldikleri zaman, içeride bir sıkıntı olabilir diye polis çocuğun formasını çıkartıyor. Çünkü daha öncesinde taraftar grupları, 'formalı Fenerbahçeli arkadaşlar ve insanlar tribüne gelmesin' diye açıklamalar yapmıştı. Ben tribüne çıktığımda, tribündeki arkadaşlar Fenerbahçelilerin olduğunu söylediler. Ben de bu tribünün 35 senedir ağabeylerinden sayılıyorum; sözüm de geçiyor. Doğacak bir gerginliğe engel olmak adına gidip 'müdahale edeyim' dedim. Babaya gidip söylediğim tek şey vardı; Ya tribünden dışarı çıkalım ya da çocuğun kıyafetini değiştirelim."

Akdemir, Haber Ankara'ya konuştu.

"MÜDAHALE ETMEM DOĞRUYDU" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Şenel Akdemir, "Başka Fenerbahçelilerin olduğu da söylendi. O sırada polis geldi; komiser yardımcısı arkadaşımız çocuğu aldı, büyük bir öngörü gösterdi, kıyafetini giydirdi ve tekrar getirdi. Benim hezeyanlı konuşmamda sanki baba ve oğula bağırıyormuşum gibi bir görüntü oluşsa da aksine orada başka Fenerbahçeli arkadaşların olduğu söylendi. Onlara, 'Eğer varsa dışarı çıkalım' dedim. Orada asıl kendi taraftar grubumuza yönelik yaptığım konuşmalar var. Çünkü tansiyon çok yükseldi ve gençler aklıselim davranamayabiliyor. O anın kontrol edilemez olduğunu bildiğim için orada müdahale ettim. Benim müdahale etmem çok doğruydu; uyardım ve zaten eğer aksi bir durum olsa orada polis bana müdahale etmez miydi?

Çocuk da geldi; baba, çocuk ve diğer Fenerbahçeli arkadaşlar 90 dakika boyunca maçı çok rahatlıkla izlediler ve en ufacık bir şey olmadı; yine güvenle ayrıldılar. Emniyetteki karşılaşmamızda babaya, 'Minicik bile kalbini kırdıysam hakkını helal et' dedim; biz orada helalleştik. Kötü bir şey yapmadım. Zaten küfür de yok, dokunma da yok, fiziksel temas yok, herhangi bir kötü söz yok. Zaten bunu yapamam; beni bilen herkes benim böyle bir şey yapmayacağımı bilir" ifadelerini kullandı.

"BENİM DE AİLEM VAR"

"Doğru yaptım" sözleriyle sosyal medyada tepkilerin odağındaki Gençlerbirliği taraftarı, "Ben bu dünyaya gönül yapmaya geldiğimize inanan insanlardanım. Size böyle 'ballı ballı' konuşalım diye herkese anlatırken, böyle konuşan insanların sözlerine muhatap kaldım. Gençlerbirliği tribünü gerçekten çok nezih bir tribündür. O baba, o formayla orada oturabileceğini bildiği için oraya geldi. Biz insanları tezahürata teşvik etmek için ayağa kalkmalarını sağlarken bile 'Lütfen ayağa kalkar mısınız?' diyebilen bir tribün kültürünün parçasıyız. Benim de fıtratıma ve özüme bu çok uyduğu için bu tribünde yer alıyorum.

Tribünde Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli alana götüren Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven.

Benim de ailem var, benim de çocuklarım var. Lütfen tanımadan konuşmayın. Ben her şeyin bir olduğuna ve her şeyin Hak'tan olduğuna inanırım. O çocuğa orada bir şey olacak olsaydı -ki bunu herkes çok iyi biliyor- o babadan önce ben orada siper olurdum. Ben kimin gönlünü kırdıysam keşke helalleşebilseydim ama doğru yaptığımı biliyorum. Eğer ben orada o müdahaleyi yapmasaydım, süreç bu şekilde işlemeyecekti."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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