Stattaki skandal sonrası Bakan Çiftçi'den net mesaj! "Asla geçit vermeyeceğiz"

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun formasının çıkarttırılmasına tepki gösteren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyeceklerini açıkladı. Tribünlerin spor coşkusu yaşanacak alanlar olduğunu vurgulayan Çiftçi, olaya müdahale ederek çocuğu koruyan polise teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun formasının çıkarttırıldığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

"POLİSİMİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

NSosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, "Polis canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz can yoldaşımızdır." ifadelerine yer vererek şunları kaydetti:

"Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir. Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır."

"HOLİGANİZME ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bakan Çiftçi, şunları dedi:

"Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzun gözlerinden öpüyor, fedakar polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Önceki gün, Süper Lig'in açılış haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Gençlerbirliği tribününde babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki Fenerbahçeli çocuğun üzerindeki forma, bazı taraftarların tepkisinin ardından çıkarılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etmişti. Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A, bugün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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