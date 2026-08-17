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Spor

Tribünde tepki gören çocuğu çıkaran polis konuştu: 'Abiler kızacak mı?' dedi

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Süper Lig'deki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymiş küçük bir çocuğa Gençlerbirliği taraftarlarının tepki göstermesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Küçük çocuğu olay yerinden çıkaran Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven küçük çocuğun sürekli titrediğini söyleyerek "Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı?" dediğini söyledi.

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Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında, tribünde bazı taraftarların tepkisini çeken Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli alana götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, "Vücudundaki, o küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. O stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, Gençlerbirliği tribününde Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğun bazı taraftarların tepkisinin hedefi olması sonrasında polis memurunun çocuğu kucağına alıp tribünden çıkardığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

KOMİSER YARDIMCISI YAŞANANLARI ANLATTI

Çocuğu güvenli bölgeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Motosikletli Polis Timler Amirliğinde vazife yapan Komiser Yardımcısı Yurduseven, AA muhabirine olay esnasında yaşananları aktardı.

Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini hemen fark ettiğini söyleyen Yurduseven, duruma müdahale ettiğini kaydetti.

"ÇOCUĞU BANA VER"

Yurduseven, babasının yanına gidip, "Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor, daha büyük bir şeye sebep olunmaması için çocuğu bana ver" dediğini ve çocuğu kucağına aldığını söyledi.

Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven
Başlık ResmiKomiser Yardımcısı Uğur Yurduseven

Çocuğu kucağına alıp tribünden çıkarmaya çalıştığı esnada taraftarların arasından geçmek zorunda kaldıklarını söyleyen Yurduseven, en büyük korkusunun çocuğa zarar gelmesi olduğunu kaydetti.

TARAFTARLARI UYARMIŞ

Tepki gösteren taraftarla göz göze geldiğini aktaran Yurduseven, kendisine tepkisini şiddete dönüştürmemesi gerektiğini, yapacağı herhangi bir hareketin çocuğun, kendisinin ya da başka bir vatandaşın canına mal olabileceğini söylediğini belirtti.

Çocuğun bu esnada devamlı olarak soru sorduğunu, strese girdiğini ve terlediğini ifade eden Yurduseven, olanların kendisini bir baba olarak da etkilediğini şöyle aktardı:

"O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları sonradan tabii ki o stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim. Sağlam bir şekilde çıktık."

Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven

Çocuğun tekrar hedef haline gelmemesi amacıyla formasını çıkarmasını istediğini söyleyen Yurduseven, çocuğun terli olması sebebiyle üşümemesi amacıyla beraber vazife yaptığı polis memurundan tişörtünü istediğini söyledi.

Yurduseven, çocuğa daha önce "Seni polis yapacağım" dediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"ABİLER KIZACAK MI?"

"Dönerken de polis tişörtüyle geldiğimizde 'Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı?' dediğinde 'Artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin' dedim. 'Güçlüyüm o zaman' dedi. 'Güçlüsün' dedim. Çok mutlu oldu."

Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven
Başlık ResmiKomiser Yardımcısı Uğur Yurduseven

Olay esnasında kendisine yardımcı olan vatandaşlara teşekkür eden Yurduseven, polislerin vatandaşların desteği olmadan vazife yapamayacağını ifade etti.

"BAKANIMIZDAN TEŞEKKÜR ALMAK GERÇEKTEN KIYMETLİ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kendisini tebrik etmesiyle alakalı Yurduseven, "Sayın Bakanım sağ olsunlar. Mutlu ve onore oldum. Meslek hayatımda Bakanımızdan, bir büyüğümüzden teşekkür ve takdir almak gerçekten değerli ve kıymetliydi." açıklamasını yaptı.

Gençlerbirliği'nden de olay sonrasında açıklama yapılmış, tribünde Fenerbahçe forması giyen bir çocuğun hedef alınmasının kulübün değerleriyle örtüşmediği kaydedilmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ: HER ŞEYDEN ÖNCE BİZİM ÇOCUĞUMUZDUR

"Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur. Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz" açıklamasına yer verilen açıklamada, küçük taraftar ve ailesinin tesislerde ağırlanmak istendiği söylenmişti.

Tribünde tepki gören çocuğu çıkaran polis konuştu: 'Abiler kızacak mı?' dedi
Başlık ResmiTribünde tepki gören çocuğu çıkaran polis konuştu: 'Abiler kızacak mı?' dedi

Spor müsabakalarında huzur ve güvenliğin tesis edilmesine yönelik çalışmalar, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde yapılan Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda görüşülmüştü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ELE ALINMIŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 23 Temmuz'da yapılan toplantıda, maçlarda huzur ve güvenliğin güçlendirilmesi, sporda şiddet ve düzensizliğin engellenmesi, kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni sezon spor güvenliği stratejileri ele alınmıştı.

Çiftçi, toplantıda sporun birleştirici gücüne dikkati çekip, taraftarların karşı karşıya getirilmesine ve sporun provokasyonlara araç edilmesine müsaade edilmeyeceğini söylemişti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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